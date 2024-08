A Águas do Rio ressaltou que o abastecimento nas regiões afetadas foi normalizado, gradativamente, com o restabelecimento integral da produção de água na ETA Guandu - Divulgação

Publicado 28/08/2024 23:45 | Atualizado 28/08/2024 23:48

Baixada Fluminense - Devido a uma falha elétrica no sistema de energia, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, operou com redução na produção de água, das 13h51 às 17h40, desta quarta-feira (28). Durante o período, a unidade gerida pela Cedae, chegou a funcionar com 84% da capacidade máxima. A produção de água na ETA já foi normalizada.

Por conta da falha, o fornecimento de água pode ter sido impactado nos municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Queimados e São João de Meriti.

A Águas do Rio ressaltou que o abastecimento nas regiões afetadas foi normalizado, gradativamente, com o restabelecimento integral da produção de água na ETA Guandu.