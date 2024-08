Kalleb Pessoa nasceu de uma cesariana, para alegria dos pais Nataly Pessoa e Leandro Souza Medeiros. - Giulia Nascimento / PMN

Nilópolis - Marcava no relógio às 21h31, do dia 21 de agosto, quando o primeiro bebê nasceu no Hospital e Maternidade Municipal Juscelino Kubitschek, inaugurado após 13 anos de espera, na última quarta-feira (21), quando Nilópolis completava seus 77 anos. Kalleb Pessoa nasceu de uma cesariana, com 3kg e 545g e 52cm.



Nataly Pessoa, de 32 anos, estava acompanhada do marido Leandro Souza Medeiros. Ela fez uma cesariana seguida de uma laqueadura. O parto contou com uma equipe composta por médico-cirurgião, auxiliar, anestesista e pediatra.



Leandro estava ansioso pelo seu terceiro filho. "Maior felicidade do mundo, né? O sonho é realizado. E ainda mais que é aniversário de Nilópolis, ainda inaugurando o hospital. Acho muito maneiro. Minha expectativa está mil. O coração está aceleradão. É um sonho, né?"



Segundo o obstetra Dário Martins Bezerra Filho, a cirurgia foi tranquila. O médico-cirurgião foi responsável pelo primeiro parto no hospital após inauguração, mas sua história na unidade de saúde iniciou décadas atrás. "Deu tudo certo na cirurgia. Foi ótimo. Estou mais feliz ainda porque dei plantão como acadêmico há quase 30 anos aqui neste hospital."

Horas depois do nascimento, o prefeito Abraãozinho (PL) compareceu no hospital para parabenizar os pais de Kalleb. "O momento mais emocionante do meu governo. Tive o privilégio de testemunhar um momento muito especial. Kalleb chegou com muita saúde. Nosso sonho se realizou: Voltou a nascer crianças nilopolitanas na rede pública.