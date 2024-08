A apresentação da banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, junto ao coral do projeto Arte Faz Parte, abriram as comemorações - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 22/08/2024 20:33

Nilópolis - A alegria tomou conta da Estrada Mirandela na comemoração dos 77 anos de Nilópolis nesta quarta-feira (21). Mais de 4 mil pessoas encantaram o público presente no desfile cívico. As apresentações contaram com temas sobre antirracismo, meio ambiente e sustentabilidade.



Entre as autoridades que foram celebrar o aniversário do município estavam o prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita professora Flávia (PL), o deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil).



"Essas crianças e adolescentes são nossa perspectiva de futuro. Hoje estamos nesse desfile festivo pelos 77 anos de Nilópolis e vamos mostrar toda a nossa evolução", salientou a Professora Flávia.



A tradicional apresentação da banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, junto ao coral do projeto Arte Faz Parte, abriram as comemorações com a interpretação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino Municipal de Nilópolis. Participaram 20 alunos do coral regido pela professora Mônica Maia, enquanto a banda com 35 integrantes foi coordenada pelo maestro Jorge de Paula.



O desfile iniciou com os 30 guardas municipais integrantes da Secretaria Municipal de Segurança. O ritmo contagiante ficou por bandas marciais do Colégio Estadual Carlos Pasquale, do Aydano de Almeida, do Censa, da Laguna e Dourado de Caxias, da Albertino Lopes e da banda APAE de Niterói. Quem também marcou presença foi o grupo da Casa da Terceira Idade e da Casa da Mulher.



A ex-aluna do colégio Aydano de Almeida carrega sua paixão pela música até hoje. Amanda da Silva, de 19 anos, toca Lyra, um instrumento de cordas. "Estar aqui no desfile é importante porque as crianças podem ver que as bandas são formadas por ex-alunos, alunos e até mesmo influenciar as pessoas a gostarem da música. Quando entrei para Aydano tive vontade de entrar para banda, uma coisa que eu queria desde criança. Enquanto eu puder estar na banda, eu vou continuar e não largo", disse a estudante de estética.



Quem não tirou os olhos da banda do colégio Pasquale de Almeida foi a Wilma Cavalcante, que registrou em seu celular imagens de seus dois filhos. "Para eles, isso aí é fundamental, demonstrar o amor que eles têm, a pátria deles e poder demonstrar o amor que eles estão carregando na bandeira do Brasil. É um momento único na vida deles para guardar."

A vice-prefeita professora Flávia parabenizou todos os 13 mil alunos matriculados e a equipe de educação presentes no Desfile Cívico Giulia Nascimento / PMN



As 33 unidades escolares municipais abordaram diversos temas. A Rubens Menezes foi a primeira creche municipal de Nilópolis com o tema "Na Creche Rubens toda criança é um artista". A Joyce Gomes, mãe da Maia Vitória, de 2 anos, estava emocionada com a primeira apresentação de sua filha, que estava vestida de pintora. "Acho importante minha filha participar do desfile com os amiguinhos. Também é importante ter esse contato com as professoras fora de sala."



A vice-prefeita professora Flávia parabenizou todos os 13 mil alunos matriculados e a equipe de educação.