Publicado 19/08/2024 22:50 | Atualizado 19/08/2024 22:52

Nilópolis - A cidade de Nilópolis terá shows gratuitos em celebração aos 77 anos de Nilópolis, celebrado na quarta-feira (21 de agosto), e aos 50 anos de carreira do intérprete Neguinho da Beija-Flor. Além do homenageado, Belo, Diogo Nogueira, Chega Na Moral, Gamadinho, Recomeçar e Magal estão na programação, que será na antiga garagem da Viação Nilopolitana, na próxima sexta-feira e sábado (23 e 24).

A abertura do portão será a partir das 19h. Para garantir o ingresso gratuito, basta se cadastrar no site sympla e levar 1kg de alimento não-perecível. Para mais informações confira o perfil @nilopolis77 no Instagram. A antiga garagem da Nilopolitana está localizada na Rua João Pessoa, nº712, no Centro.

Na sexta-feira (23), o cantor e compositor Belo, um dos maiores nomes do pagode, será destaque da primeira noite de show. Os fãs também poderão curtir as apresentações de artistas da cidade, com o grupo Chega Na Moral e com o cantor Gamadinho, que participou do programa The Voice, da TV Globo.



No sábado (24), as comemorações serão encerradas com o show de Diogo Nogueira, trazendo o melhor do samba. Neguinho, intérprete de escola de samba Beija-Flor, fará sua apresentação, além do grupo Recomeçar e do cantor Magal, ex-integrante do grupo Clareou, que também animarão a cidade com pagode.

A realização do evento é da Abellie Produções, com o patrocínio da Light e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.