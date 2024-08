O Hospital Municipal Juscelino Kubitschek é uma unidade de saúde de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, incluindo os de pediatria, obstetrícia e maternidade - Divulgação / PMN

Publicado 18/08/2024 14:09

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis e os governos Federal e Estadual, inauguram na próxima quarta-feira (21), às 17h, o novo Hospital e Maternidade Municipal Juscelino Kubitschek, na data em que a cidade completa 77 anos de emancipação.

O evento contará as presenças, da vice-prefeita Flávia Duarte (PL), do governador Cláudio Castro (PL), do secretário municipal de Saúde, André Esteves, e demais autoridades federais, municipais e de outras cidades da Baixada Fluminense.



A obra foi realizada numa parceria entre os governos federal e estadual e a Prefeitura de Nilópolis.



O Hospital Municipal Juscelino Kubitschek é uma unidade de saúde de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, incluindo os de pediatria, obstetrícia e maternidade.



A unidade fica localizada na Rua Zezinho, s/n, no Centro, Nilópolis.



Serviço:



Inauguração novo Hospital JK

Dia: 21 de agosto (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Rua Zezinho, s/n, Centro, Nilópolis