A iniciativa integra cinema e meio ambiente promovendo a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio natural e cultural do Parque Gericinó e do audiovisual brasileiroGiulia Nascimento / PMN

Publicado 15/08/2024 23:47

Nilópolis - No próximo domingo (18), o Projeto ‘Gericine’ dá continuidade à sua programação com a segunda sessão de cinema ao ar livre no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. A iniciativa, que integra cinema e meio ambiente como ferramenta de transformação social, busca promover a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio natural e cultural do Parque Municipal do Gericinó Farid Abrão, e do audiovisual brasileiro. A sessão acontece a partir das 18h, com entrada gratuita.



Serão exibidos quatro curta-metragens: "Bel Letras" de Josy Antunes, "Fantasma Neon" de Leonardo Martinelli, "Das Águas" de Tiago Martins Rêgo e "Oração a Vácuo" de Luis Calil. Esses filmes fazem parte de uma curadoria de doze curta-metragens nacionais selecionados entre mais de 300 inscrições de todo o Brasil. As produções são divididas nas categorias Curta Ambiental, Curta Livre e Curta Baixada e serão exibidas em sessões programadas até o mês de outubro.



Estão todos convidados a participar, trazendo cangas e cadeiras de praia para a sessão, que oferece pipoca e bebidas gratuitas. Todas as obras exibidas terão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, além de interpretação em Libras.Dentre as contrapartidas ambientais o projeto realizará a coleta seletiva de todo o material descartado, priorizando e estimulando a utilização de materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Além disso, será feito o plantio de mudas nativas no próprio parque em parceria com o projeto de reflorestamento do "Bosque do Amanhã".

O "Gericine - Cinema ao Ar Livre" é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), Prefeitura Municipal de Nilópolis e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e produzido pelo Gericine. Como contrapartida de valorização da produção local, todas as sessões do Gericine contarão com a exibição de filmes produzidos no município, em uma parceria com a Secretaria de Cultura de Nilópolis.

Serviço



Dia: 18/08 (domingo).



Horário: das 18h às 21h.



Local: Parque Natural do Gericinó Farid Abrão.



Endereço: Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.



Gratuito



Classificação Livre



Programação



“Bel Letras” de Josy Antunes (Rio de Janeiro)



Bel Letras é um documentário investigativo que lança um olhar atento para os muros, faixas e cartazes da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A partir deles, conhecemos e acompanhamos o dia a dia de 5 pintores de letras, estabelecendo um diálogo sobre as particularidades do ofício: A relação com o território, com os clientes e proprietários dos muros, aspectos sociais, técnicos e artísticos, bem como as dificuldades de viver de letras.



“Fantasma Neon” de Leonardo Martinelli (Rio de Janeiro)



Um entregador de aplicativo sonha em ter uma moto. Disseram a ele que tudo seria como um filme musical.



“Das Águas” de Tiago Martins Rêgo (Pernambuco)



O filme mostra o cotidiano de quem vive da pesca no rio Capibaribe, em Recife-PE. Também são abordados temas como direito à cidade, meio ambiente, a luta para manter a tradição da pesca, e a relação com o rio, que é parte fundamental da identidade cultural da cidade.



“Oração a Vácuo” de Luis Calil (Goiás)



Um robô aspirador é conectado a um sinal de Wi-Fi misterioso e ganha consciência. Uma jornada de descoberta e autorreflexão leva o pequeno eletrodoméstico a se rebelar contra sua dona, uma jovem mentalmente instável.

