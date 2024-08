As academias, grupos e projetos receberão certificados e os contemplados ganharam troféus 1º, 2º e 3º lugar no formato solo e grupo e formato Duo e Trio medalhas - Divulgação

Publicado 14/08/2024 22:59 | Atualizado 14/08/2024 23:28

Nilópolis - Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do 14º Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square, até o dia 14 de setembro, com vagas limitadas, em Nilópolis. Para participar, podem ser feitas as inscrições online, com link no site do Shopping ( www.nilopolissquare.com.br ), até o dia 14 de setembro.





As academias, grupos e projetos que participarem receberão certificados e os contemplados ganharam troféus 1º, 2º e 3º lugar no formato solo e grupo e formato Duo e Trio medalhas. E também haverá premiações extras: melhores bailarinos, destaques e coreógrafos quando indicados pela banca julgadora. O regulamento, ficha de inscrição e autorização de menor podem ser obtidos também no site ou no Instagram @shoppingnilopolissquare . E também dúvidas pelo WhatsApp da produção do evento: (21) 99259-1406 Hugo Leonardo.

Dança do ventre estará entre as modalidades do festival Divulgação



O Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square será a décima quarta edição do evento que conta com jurados renomados do ramo da Dança. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro, na praça de alimentação do Shopping, a partir das 18h na Sexta e no Sábado e Domingo, as 14h com a entrada franca.



O "14º Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square" tem o objetivo de possibilitar a apresentação dos trabalhos de dança produzidos por grupos, academias, institutos, companhias e projetos das diversas localidades da baixada fluminense e do Rio de Janeiro. Gerando uma oportunidade de serem vistos e reconhecidos em seus talentos contribuindo para a difusão cultural e desenvolvimento regional. O Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square será a décima quarta edição do evento que conta com jurados renomados do ramo da Dança. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro, na praça de alimentação do Shopping, a partir das 18h na Sexta e no Sábado e Domingo, as 14h com a entrada franca.

O festival tem o objetivo de possibilitar a apresentação dos trabalhos de dança produzidos por grupos, academias, institutos, companhias e projetos das diversas localidades da Baixada fluminense e do Rio de Janeiro Divulgação



PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL



20/09 – Dança do Ventre



21/09 – Ballet e Jazz



22/09 – Livre



Serviço: Inscrição abertas para XIV Festival de Dança do Shopping Nilópolis



Data: Até 14 de setembro



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº 100, Centro, de Nilopolis. Telefone:(21) 2792-0608 ou (21) 99259-1406.