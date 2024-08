O grupo propõe a união de forças, mediante surgimento do consórcio, como forma de conseguir recursos técnicos e financeiros que viabilizem a preservação do ambiente na região - Divulgação

O grupo propõe a união de forças, mediante surgimento do consórcio, como forma de conseguir recursos técnicos e financeiros que viabilizem a preservação do ambiente na regiãoDivulgação

Publicado 08/08/2024 21:37

Nilópolis - O secretário de Meio Ambiente de Nilópolis, Dean Senra, foi o anfitrião de uma reunião, no último mês de julho, com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Edgard Martins, acompanhado da subsecretária de Meio Ambiente de Nilópolis, Raquel Rossi e do presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Eduardo Maruche. Na pauta do café da manhã, realizado no Parque Natural do Gericinó, eles conversaram sobre a possibilidade de criação de um Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente na Baixada Fluminense.

O grupo propõe a união de forças, mediante o surgimento do consórcio, como forma de conseguir recursos técnicos e financeiros que viabilizem a preservação do ambiente, e citaram como exemplo o Maciço do Mendanha, que começa na Pedra Branca, passa pelo Gericinó e termina na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, um paraíso da Mata Atlântica que necessita desse olhar mais cuidadoso.

Dean Senra lembrou que o grupo tratou ainda da necessidade de projetos de reflorestamento." Falamos muito sobre as dificuldades de avanço nesse tema na nossa querida Baixada Fluminense. A formação de um consórcio entre as cidades possibilitaria amparo técnico e jurídico para todas as secretarias da pasta na região", afirmou.

“A reunião foi de suma importância, porque cada secretaria de Meio Ambiente que consiga avançar mais em sua política pública no setor consiga ajudar as outras secretarias de meio ambiente da Baixada que ainda não chegaram a esse avanço. Todo impacto negativo em cada município influencia e prejudica diretamente no município vizinho. A ideia é que um consiga fortalecer o outro na questão ambiental e conseguir um impacto positivo”, salientou Edgard Martins.

Ele acredita que a proposta é um embrião para unir forças para solucionar as problemáticas ambientais e só juntos vamos conseguir chegar fortes para pleitear recursos junto ao INEA e outros órgãos do governo do Estado. “Eles podem aportar recursos que nos permitam cuidar de nossos rios, de nossas florestas, recuperar nossas áreas degradadas e, assim, implementar com muita efetividade a política municipal de meio ambiente de cada município”, concluiu

O superintendente de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, José Renato, explicou que o consórcio intermunicipal permitirá a formação de uma rede colaborativa e de parceria. "Poderemos ter uma agenda de ações integrada, focada na troca de experiências exitosas, com efeito positivo para a melhoria da gestão ambiental local. Apontando-se a importância de se instituir uma estrutura operacional capaz de impactar as políticas públicas na escala regional", afirmou ele.

Estavam presentes à reunião também representando Nova Iguaçu, o assessor técnico de Meio Ambiente, Mateus Mendes de Araújo, e a assessora administrativa, Adriana Santos.