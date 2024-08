Suspeito foi capturado pelos policiais militares após tentar fugir pulando o telhado de algumas residências - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2024 23:42

Nilópolis - Um suspeito foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após roubar o telene de uma mulher, na Rua Carmela Dutra, perto da Praça do Chafariz, no Centro, de Nilópolis.

Na ação, o suspeito ao tentar fugir depois do roubo, tentou fugir pulando o telhado de algumas residências, mas acabou preso pelos policiais militares.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).