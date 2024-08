Os policiais militares do Proeis Nilópolis realizavam patrulhamento para evitar roubos de veículos, quando foram abordados por uma mulher que teve seu cartão furtado - Divulgação / PMN / Arquivo

Os policiais militares do Proeis Nilópolis realizavam patrulhamento para evitar roubos de veículos, quando foram abordados por uma mulher que teve seu cartão furtadoDivulgação / PMN / Arquivo

Publicado 02/08/2024 14:35 | Atualizado 02/08/2024 14:37

Nilópolis – Um homem foi preso por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Nilópolis, na manhã desta sexta-feira (02), por furto de cartão de crédito, no bairro de Olinda. José Carlos Von Sohten dos Santos, de 34 anos, já tinha um mandato prisão em aberto, por falta de pagamento de pensão alimentícia, desde 2017.

Na ação, os agentes realizavam patrulhamento para evitar roubos de veículos na região, quando foram abordados por uma mulher, que havia sido vítima de furto de seu cartão de crédito. Na comunicação com os policiais militares, a senhora informou que o cartão estava apresentando gastos no bairro de Olinda, e forneceu as características do criminoso.

José Carlos Von Sohten dos Santos foi localizado e preso pelos agentes, na Avenida Getúlio Vargas, de posse do cartão de crédito furtado, e conduzido para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).



Na delegacia, foi constatado que o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto. Na sequência, ele foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso, tanto pelo mandado de prisão em aberto e também pelo crime de furto em flagrante.