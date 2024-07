Em Nilópolis, a instituição ligada à Secretaria Municipal de Esportes, oferece as três artes marciais, com 118 alunos inscritos pela manhã e à tarde - Divulgação / PMN

Em Nilópolis, a instituição ligada à Secretaria Municipal de Esportes, oferece as três artes marciais, com 118 alunos inscritos pela manhã e à tardeDivulgação / PMN

Publicado 31/07/2024 17:36

Belford Roxo - As aulas na Casa da Luta Nilopolitana retornam nesta quinta-feira (01), após um recesso de 15 dias. Judô, caratê e taekwondo estão entre as modalidades integrantes das Olimpíadas de Paris, na França, que começaram após o dia 26 de julho. Em Nilópolis, a instituição ligada à Secretaria Municipal de Esportes oferece as três artes marciais, com 118 alunos inscritos pela manhã e à tarde. Vários alunos estão se destacando em competições regionais e estaduais, como quatro que se destacaram em um campeonato estadual em São Gonçalo, em junho passado.

Gustavo Agapito, 13 anos, morador do Centro, procurava um local para praticar artes marciais. Junto com pai ele descobriu a Casa da Luta, onde está desde 2021. " Meu pai vem me trazer e espera por mim", contou o adolescente, filho do técnico de informática Marcelo Machado e que detêm duas medalhas de ouro em campeonatos disputados em Volta Redonda e em Niterói. "Quero ser atleta profissional, competir e ser federado", garantiu Gustavo, admirador de Douglas Brose, considerado por muitos o maior carateca brasileiro de todos os tempos. Ele é três vezes medalhista de ouro na prova de kumite até 60 kg no Campeonato Mundial de caratê.

Seis alunos do taekwondo, sob o comando do mestre Denilson Alexandre, disputaram a Copa Engel Team TKD em Duque de Caxias, no bairro Jardim Primavera, e voltaram com quatro medalhas de ouro e uma de prata. A Casa da Luta foi representada por atletas mirins, um juvenil e três adultos. Mestre Denilson deu sua opinião sobre as expectativas quando ao desempenho dos representantes desta modalidade nas Olimpíadas de Paris. " Nossa equipe está muito bem representada e a direção técnica é muito boa", assegurou ele, que também disputou medalhas.

Giovanna Faria, 10 anos, faixa verde, que competiu pela primeira vez e conquistou medalha de ouro também no taekwondo, mas em outra competição . " Comecei há dois anos. Treinava jiujitsu em outro lugar e troquei pra cá, onde pratico jiujitsu, judô e taekwondo. " Estou acompanhando e torço muito pelo Brasil", afirmou a pré-adolescente que estuda o 5º ano na Escola Municipal Mikhail Jarjous, no Centro de Nilópolis.

O diretor da Casa da Luta, mestre Gessé Cintra, afirmou que os interessados em mais informações a respeito das aulas podem se dirigir à Casa da Luta de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, ou das 13h30 às 19h. O endereço é Estrada Dr. Rufino Gonçalves Ferreira , Frigorífico, Nilópolis.

A Vila Olímpica de Nilópolis também oferece aulas de judô às segundas e quartas-feiras, às 18h. Quem quiser saber mais a respeito deve ir à Vila, que fica do lado oposto da Casa da Luta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ela fica na na Rua José Martins, sem número, Frigorífico.

Horários e dias das três artes marciais:

Judô

segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30 e das 15h30 às 17h

Karatê

Segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h30

Terças e quintas-feiras, das 14h30 às 16h

Taekwondo

Terças e quintas-feiras, 11h às 12h, e das 16h às 17h