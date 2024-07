O prefeito Abraãozinho entregou 30 carteirinhas ao protetores de animais, ao lado do vereador Leandro Hungria, defensor da causa animal na Câmara de Vereadores - Leandra Marcô / PMN

Publicado 28/07/2024 18:11 | Atualizado 28/07/2024 18:15

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis é a primeira da Baixada Fluminense a distribuir carteirinhas para protetores de animais. Entre estes, há casos de pessoas que cuidam de animais comunitários, além dos muitos pets que têm em sua própria casa. São cães e gatos que aguardam tutores carinhosos. O prefeito Abraãozinho (PL) entregou, na terça-feira (23), 30 carteirinhas para eles, ao lado da superintendente de Proteção aos Animais, a estudante de veterinária Amanda Mello e do vereador Leandro Hungria, defensor da causa animal na Câmara de Vereadores da cidade. Na região metropolitana, apenas a cidade do Rio de Janeiro também distribui essas carteiras.



"Com essas carteirinhas, os protetores poderão levar até cinco animais para castração todos os meses. Quem não é protetor, pode levar um pet mensalmente. As doações de medicamentos e ração junto às pet shops que receberam o selo 'amigo dos animais' serão direcionadas, prioritamente, aos protetores", garantiu Abraãozinho, acrescentando que a Clínica Municipal Veterinária já está em obras. "Ela dará prioridade para pessoas que adotaram pets e não têm condições de pagar consulta veterinária", salientou ele, que tem duas gatinhas adotadas em casa.



Professor de zumba no Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, Marquinhos se vestiu de tigresa e dublou a canção 'Tudo o que eu vivo', interpretada por Laura Pausini, que fala sobre a amizade. Marquinhos recebeu uma carteirinha também, pois é um protetor de animais que tem dezenas de pets. Ele lembrou a frase que o Pequeno Príncipe, personagem do livro de mesmo nome, ouve da Raposa. " Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas".

Protetores de animais de Nilópolis com a nova carteirinha Reprodução



Moradora de Nova Cidade, Marlene Pio agradeceu ao prefeito e ao vereador pela política pública de proteção aos animais. "Ela evoluiu muito em nossa cidade. É importante cuidar dos animais com responsabilidade, conseguir pessoas que se tornem tutores e diminuir o fluxo de abandono. Quem tem um pet, tem que cuidar. E também necessitamos avançar nas ações que evitem os maus-tratos", afirmou ela, que cuida de 27 cães.