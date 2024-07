Pistola apreendida com o preso pelos policiais militares do Segurança Presente de Nilópolis - Divulgação / PMERJ

Pistola apreendida com o preso pelos policiais militares do Segurança Presente de NilópolisDivulgação / PMERJ

Publicado 28/07/2024 14:50 | Atualizado 28/07/2024 17:48

Nilópolis – Um suspeito armado com uma pistola calibre 40, foi preso por policiais militares do Programa Segurança Presente de Nilópolis, na noite deste sábado (27), durante abordagem na Avenida Mirandela, no Centro.



Na ação, os agentes perceberam um veículo tipo Doblo em alta velocidade trafegando na contramão em direção as guarnições. Na abordagem, o condutor Wagner Izidro de Sousa, aparentava sinais de embriaguez. Após uma revista no veículo, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre 40.

O motorista foi conduzido para o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis). Wagner Izidro de Sousa foi levado para o Instituto Médico Leal (IML) para realizar exame de alcoolemia.

Na sequência, foi conduzido para 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso, autuado por porte ilegal de arma de uso restrito. A pistola foi apreendida.