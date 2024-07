Os motoristas receberam material informativo alertando sobre os riscos no trânsito - Márcio Leandro / Detran-RJ

Os motoristas receberam material informativo alertando sobre os riscos no trânsitoMárcio Leandro / Detran-RJ

Publicado 25/07/2024 19:39

Nilópolis - Em comemoração ao Dia do Motorista, 25 de julho, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran-RJ realizou, nesta quinta-feira (25), em parceria com a Secretaria de Transporte de Nilópolis, uma blitz educativa no município, para conscientizar motoristas e motociclistas sobre a segurança no trânsito. A ação, realizada na Avenida Getúlio de Moura, na divisa com Mesquita, contou com agentes do Detran-RJ e policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar (Mesquita).



Os motoristas receberam material informativo alertando sobre os riscos no trânsito. E cerca de 120 antenas de proteção contra linhas de pipa foram distribuídas aos motociclistas para ajudar na prevenção de lesões. "A importância de uma ação como esta é conscientizar a população dos perigos existentes no trânsito", afirmou o motociclista Evaristo Sobrinho, de 43 anos, integrante do motoclube Insanos, da regional Baixada do maior grupo de motociclistas do Brasil, que foram convidados para participar da ação. O grupo começou em Osasco (SP) e existe atualmente em 63 países.

A ação foi realizada na Avenida Getúlio de Moura, na divisa com o município de Mesquita Giulia Nascimento / PMN



Motociclista desde 1982, quando era batedor do Exército, Manoel Rodrigues, 61 anos, trabalha numa loja de rações em Mesquita e Edson Passos. Ele estava transportando o material quando foi parado pela equipe da blitz e ganhou uma antena. "Achei muito bacana a ação de vocês, de entregar a anteninha. É importante ter mais segurança", afirmou ele, morador de Banco de Areia, em Mesquita.



Alex das Chagas, 27 anos, morador de Bangu, também estava entregando mercadoria. E estava voltando para Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde mora. "Sempre ando com todos os acessórios de segurança. A conscientização sobre a importância de usar capacete, calçado, é fundamental. A fiscalização e a conscientização são importantes", salientou ele, que além do capacete, usava também um casaco apropriado para motociclistas. "Estamos na época que o pessoal costuma soltar pipa, estar com a antena é importante", concluiu. Motociclista desde 1982, quando era batedor do Exército, Manoel Rodrigues, 61 anos, trabalha numa loja de rações em Mesquita e Edson Passos. Ele estava transportando o material quando foi parado pela equipe da blitz e ganhou uma antena. "Achei muito bacana a ação de vocês, de entregar a anteninha. É importante ter mais segurança", afirmou ele, morador de Banco de Areia, em Mesquita.Alex das Chagas, 27 anos, morador de Bangu, também estava entregando mercadoria. E estava voltando para Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde mora. "Sempre ando com todos os acessórios de segurança. A conscientização sobre a importância de usar capacete, calçado, é fundamental. A fiscalização e a conscientização são importantes", salientou ele, que além do capacete, usava também um casaco apropriado para motociclistas. "Estamos na época que o pessoal costuma soltar pipa, estar com a antena é importante", concluiu.

Cerca de 120 antenas de proteção contra linhas de pipa foram distribuídas aos motociclistas para ajudar na prevenção de lesões Giulia Nascimento / PMN

DIA DO MOTOCICLISTA



Para destacar o alto índice de mortes e feridos no trânsito, o Detran-RJ está promovendo uma série de atividades educativas entre os dias 22 e 26 de julho. Nesta sexta-feira (26), a ação educativa será realizada na base operacional da concessionária Arteris Fluminense, na BR-101, altura de Neves, em São Gonçalo. Será uma homenagem pelo Dia do Motociclista, comemorado em 27 de julho.

Motociclista recebendo antena de proteção. Ação contou com agentes do Detran-RJ e policiais militares do 20º BPM Giulia Nascimento / PMN



"Motoristas e motociclistas são peças fundamentais na engrenagem que move nosso estado. Eles enfrentam desafios diários que vão além do simples ato de conduzir um veículo. É uma responsabilidade imensa garantir a própria segurança e a de todos que compartilham as vias públicas" afirmou o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran-RJ, Marcus Moreira. "Motoristas e motociclistas são peças fundamentais na engrenagem que move nosso estado. Eles enfrentam desafios diários que vão além do simples ato de conduzir um veículo. É uma responsabilidade imensa garantir a própria segurança e a de todos que compartilham as vias públicas" afirmou o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran-RJ, Marcus Moreira.