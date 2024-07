O Campus Nilópolis do IFRJ fica no bairro Frigorífico - Divulgação / IFRJ Nilópolis

O Campus Nilópolis do IFRJ fica no bairro FrigoríficoDivulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 23/07/2024 21:36 | Atualizado 23/07/2024 21:37

Nilópolis – As aulas no Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação (IFRJ) retornam nesta quarta-feira (24). E para comemorar esse retorno, após o recesso escolar, a unidade no bairro Frigorífico, fará a entrega de kits escolares do IFRJ para os estudantes.



Confira os dias e horários das retiradas para cada curso:

Entrega de kits escolares - Campus Nilópolis IFRJ Divulgação / IFRJ Nilópolis



A entrega para os cursos de pós-graduação lato sensu acontecerá no sábado (27) e no dia 03 de agosto, no Gabinete das Diretorias de Ensino (sala A 105).



Já os estudantes do PROPEC e do 8º período de QIM e CAM receberão os kits em sala de aula. A entrega para os cursos de pós-graduação lato sensu acontecerá no sábado (27) e no dia 03 de agosto, no Gabinete das Diretorias de Ensino (sala A 105).Já os estudantes do PROPEC e do 8º período de QIM e CAM receberão os kits em sala de aula.