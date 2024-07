O Parque Municipal do Gericinó será o palco do Gericine - Divulgação / PMN

Nilópolis – Os amantes da natureza e do cinema terão uma ótima programação, neste domingo (21), a partir das 18h, no Parque Municipal do Gericinó, em Nilópolis, com a primeira sessão ao ar livre do ‘Gericine’, uma iniciativa que integra cinema e o meio ambiente como ferramenta de transformação social. Com entrada gratuita, o evento promove a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio natural e cultural do Parque Municipal do Gericinó, no bairro Manoel Reis, e do audiovisual brasileiro.

A primeira sessão do Gericine terá uma curadoria exclusivamente voltada para a temática ambiental, com a exibição de quatro curta-metragens nacionais Divulgação



O ‘Gericine’ tem patrocínio da Secretaria de Cultura de Nilópolis, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo.

A primeira sessão terá uma curadoria exclusivamente voltada para a temática ambiental, com a exibição de quatro curta-metragens nacionais: "A Terra das Muitas Águas", "Memórias Submersas", "Nimbus" e "À Margem das Torres", abrangendo documentário, ficção e animação. O projeto busca conscientizar a comunidade local e os visitantes sobre questões ambientais, oferecendo uma programação cultural diversificada, acessível e integrada à natureza.



"A experiência de assistir a filmes ao ar livre, em um parque natural, tem o potencial de criar uma maior integração entre a população e o meio ambiente, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e consciente de sua riqueza natural", comenta Mateus Carvalho, idealizador e produtor do projeto.



O projeto, com o objetivo de reforçar o respeito à natureza, realizará a coleta seletiva de todo o material descartado durante o evento e o plantio de mudas junto ao projeto de reflorestamento do parque "Bosque do Amanhã". A população é convidada a participar, trazendo cangas e cadeiras de praia para a sessão que oferece pipoca e bebidas gratuitas. Todas as obras exibidas possuirão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, além de interpretação em Libras.



Serviço



Dia: 21/07 (domingo)

Horário: das 18h às 21h



Local: Parque Natural do Gericinó Farid Abrão. Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, Nilópolis



Gratuito



Classificação Livre



Programação



”A Terra das Muitas Águas”, de Catu Rizo (2019)

Filme Terra das Muitas Águas Divulgação



Sinopse: Nina está preparando uma viagem com sua melhor amiga, Luana. Dias antes, começa a ter sonhos que fabulam sobre o rio Meriti-Pavuna, reacendendo sua memória com as águas doce de sua cidade.



“Memórias Submersas”, de William Tenório (2019)



Sinopse: No sertão a construção de uma barragem pode significar o apagamento da memória.



"Nimbus", de Marcos Buccini (2020)

Filme Nimbus Divulgação



Sinopse: Em uma terra árida e quase morta, um homem acende uma vela e reza. Uma tempestade começa a surgir. Nimbus é uma fábula sobre fé, religião e o poder da natureza.



"À Margem das Torres", de Ton Apolinário (2019)

Filme À Margem das Torres 2 Divulgação



Sinopse: Vila das Torres era uma comunidade enraizada entre uma linha de trem e uma horta urbana de mais de 95 mil m2, plantada abaixo de torres de transmissão da empresa de companhia elétrica Light. Em 2011, tanto a horta quando a comunidade foram completamente removidas para a construção do Parque Madureira. Oito anos depois, ex-moradores e vizinhos compartilham seu passado e os efeitos de seu apagamento no cenário urbano local.

Gericine - Programação Divulgação



Sobre o Parque Natural do Gericinó Farid Abrão



Até 2007, o Gericinó era uma área dedicada ao treinamento militar do Exército Brasileiro, com acesso estritamente proibido à população civil. Desde então, o Parque Municipal do Gericinó Farid Abrão, tem desempenhado um papel fundamental na vida de Nilópolis. Atualmente, o parque é frequentado diariamente por centenas de pessoas de todas as idades, tornando-se um espaço de convívio, lazer e contato com a natureza. Além disso, o parque serve como local para projetos de reflorestamento, eventos culturais e esportivos, e pesquisas acadêmicas sobre a fauna e a flora locais.