Policiais Militares do comando do 20º BPM com Conselheiros Tutelares - Divulgação / 20º BPM

Policiais Militares do comando do 20º BPM com Conselheiros TutelaresDivulgação / 20º BPM

Publicado 17/07/2024 23:55 | Atualizado 18/07/2024 00:03

Nilópolis – Na manhã desta terça-feira (16), aconteceu uma reunião entre o comando do 20º Batalhão de Polícia Militar, em Mesquita, e conselheiros tutelares dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita.



O objetivo do encontro foi fortalecer a colaboração e estabelecer a integração entre a Polícia Militar e os conselhos tutelares da região de cobertura do 20º BPM, permitindo um entendimento mais profundo de suas demandas e desafios.

Foram discutidas estratégias para aprimorar a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes, buscando soluções conjuntas que garantam a segurança e os direitos de todos Divulgação / 20º BPM



Foram discutidas estratégias para aprimorar a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes, buscando sempre soluções conjuntas que garantam a segurança e os direitos de todos. A troca de experiências e a construção de um diálogo aberto são fundamentais para o sucesso de ações da Polícia Militar.



Foram discutidas estratégias para aprimorar a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes, buscando sempre soluções conjuntas que garantam a segurança e os direitos de todos. A troca de experiências e a construção de um diálogo aberto são fundamentais para o sucesso de ações da Polícia Militar.