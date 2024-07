O município tem parceria com o Esporte Clube Nova Cidade, o Bangu Atlético Clube e a Associação Desportiva Cabofriense - Divulgação / PMN

O município tem parceria com o Esporte Clube Nova Cidade, o Bangu Atlético Clube e a Associação Desportiva CabofrienseDivulgação / PMN

Publicado 11/07/2024 16:31

Nilópolis - Iniciar uma carreira no mundo do futebol é o sonho de muitos jovens brasileiros. A Escolinha de Futebol da Vila Olímpica, da Secretaria de Esportes de Nilópolis, vem chamando atenção com aulas gratuitas às terças e quintas-feiras. O município tem parceria com o Esporte Clube Nova Cidade, o Bangu Atlético Clube e a Associação Desportiva Cabofriense.



Referência na Baixada Fluminense, a escolinha recebe adolescentes de 10 a 16 anos, que se inspiram em ídolos e querem trilhar os mesmos caminhos. Como o Guilherme Rocha, de 14 anos, que tem como exemplo o jogador português Cristiano Ronaldo.



"Quero ser como o Cristiano Ronaldo e também ajudar minha família, as pessoas na rua, um dia conseguir construir uma escola e tudo mais. Tem muito analfabeto no Brasil, quero que as pessoas aprendam o que é o estudo e o que é a educação. Estou gostando demais. Me achei no campo e agora estou me adaptando", contou Guilherme, volante do time.



Há 70 alunos matriculados em busca de espaço no esporte. Gustavo da Silva, de 15 anos, está entre os que desejam jogar pelo Flamengo. "Meu sonho é me tornar jogador e ajudar minha família. Se Deus quiser um dia estaria jogando no Flamengo."

A matrícula pode ser feita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e atestado médico Divulgação / PMN



Com uma vasta carreira no futebol pelos clubes Fluminense, Vasco, Bahia, Criciúma, Americano, Madureira e outros, Augusto Correia dos Santos é professor na Vila Olímpica e treinador do sub-20 do time América. "Além de ser um esporte bom para a saúde, ele educa e doutrina, isso tudo faz parte do esporte, não é só jogar futebol, o aluno tem que ter disciplina."



Há seis anos na Secretaria de Esporte e Lazer, Augusto adotou uma estratégia de ensino. "Jogar futebol não é só jogar, é ser educado, respeitar os pais, estudar e isso aí eu não abro mão. Eu pego as notas deles e se tiver nota ruim eu converso com os pais. Eles só voltam a treinar quando a nota melhora."



A matrícula pode ser feita na Vila Olímpica, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e atestado médico.



Parceria com Clubes Tradicionais



A parceria com os times Nova Cidade, Bangu e Cabofriense vem rendendo bons frutos. Os alunos da Escolinha de Futebol da Vila Olímpica têm a oportunidade de fazer avaliações, e caso aprovados, podem ingressar no clube para tentar carreira. Além disso, o campo da Vila Olímpica também é utilizado para treinos pelos três clubes cariocas com as categorias de base.



"Estamos aqui para que os nossos alunos, das nossas escolinhas, consigam alcançar esse objetivo deles, que é se tornar jogador de futebol, ter oportunidade em algum clube", salientou o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Leitão.



A Vila Olímpica está localizada na rua José Martins, s/n, no bairro Frigorífico. Com uma vasta carreira no futebol pelos clubes Fluminense, Vasco, Bahia, Criciúma, Americano, Madureira e outros, Augusto Correia dos Santos é professor na Vila Olímpica e treinador do sub-20 do time América. "Além de ser um esporte bom para a saúde, ele educa e doutrina, isso tudo faz parte do esporte, não é só jogar futebol, o aluno tem que ter disciplina."Há seis anos na Secretaria de Esporte e Lazer, Augusto adotou uma estratégia de ensino. "Jogar futebol não é só jogar, é ser educado, respeitar os pais, estudar e isso aí eu não abro mão. Eu pego as notas deles e se tiver nota ruim eu converso com os pais. Eles só voltam a treinar quando a nota melhora."A matrícula pode ser feita na Vila Olímpica, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e atestado médico.A parceria com os times Nova Cidade, Bangu e Cabofriense vem rendendo bons frutos. Os alunos da Escolinha de Futebol da Vila Olímpica têm a oportunidade de fazer avaliações, e caso aprovados, podem ingressar no clube para tentar carreira. Além disso, o campo da Vila Olímpica também é utilizado para treinos pelos três clubes cariocas com as categorias de base."Estamos aqui para que os nossos alunos, das nossas escolinhas, consigam alcançar esse objetivo deles, que é se tornar jogador de futebol, ter oportunidade em algum clube", salientou o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Leitão.A Vila Olímpica está localizada na rua José Martins, s/n, no bairro Frigorífico.