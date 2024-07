Atualmente, 23.766 famílias são beneficiadas com o Bolsa Família em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 10/07/2024 22:47

Nilópolis - A secretária de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Nilópolis, Everline de Lima, alerta os beneficiários do Bolsa Família para golpistas que estão indo às casas dos nilopolitanos fingindo que são servidores da Prefeitura e enviando mensagens pelo WhatsApp imitando o sistema da Caixa Econômica Federal.

"Tenham cuidado com pessoas que se passam por funcionários da SEMDES. Uma família perdeu R$ 650. Nesse caso, orientamos que o prejudicado registre a ocorrência na delegacia. Nossa equipe sempre vai visitar as casas usando crachá, colete ou camiseta de identificação da Secretaria", salientou a secretária.

Atualmente, 23.766 famílias são beneficiadas com o Bolsa Família na cidade. O recadastramento é feito a cada dois anos. Quem não for inscrito deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência, com os originais do RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e certidão de nascimento.

A diretora do programa Bolsa Família, Márcia Nascimento, explicou que qualquer família de baixa renda tem direito ao benefício, incluindo quem trabalha informalmente e não tem como comprovar o trabalho. O Cadastro Único (CAD Único) é a forma como a SEMDES mapeia a população carente.

Endereço das Unidades de Assistência Social:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – França Leite

Rua Antônio Felix, nº 721 – Manoel Reis2791-1970

CRAS II – Paiol

Rua Carlos de Souza Fernandes, lote 215 – Paiol3762-8318

CRAS III – Sofia

Rua Sofia, nº111 – Santos Dumont3762-8319

CRAS IV – Nova Cidade

Rua Gonçalves Dias, s/nº – Parque Sara Areal.3762-8310

CRAS V – Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/nº – Cabral2792-8950

CRAS VI – Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, nº 579 – Novo Horizonte2691-1770

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)

Rua Manoel Rodrigues Fontinha, nº 13 – Nova Cidade3761-5514