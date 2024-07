O curso é destinado à comunidade LGBTQIA+ e a todas as pessoas interessadas em promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 09/07/2024 22:16

Nilópolis – O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), através do Núcleo de gênero e sexualidade, está com inscrições abertas para o “Curso de Extensão Online: Gênero e Diversidade Sexual: Perspectivas Históricas e Movimentos de Resistência", que é produto do projeto do Dia da Visibilidade LGBTQIA+ do IFRJ Nilópolis.





As inscrições podem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/XqKM7edF9QBjv4jr8

A iniciativa é destinada à comunidade LGBTQIA+ e a todas as pessoas interessadas em promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora e será composto por uma combinação de aulas teóricas que abordam identidade de gênero, orientação sexual, direitos da comunidade e suas trajetórias históricas e culturais.



O curso será dividido em três módulos:



No Módulo I, o foco é na história da luta pela liberdade sexual e de gênero, com a professora, pesquisadora e escritora Helena Vieira.



No módulo II, será discutido como o poder e a política configuram dimensões fundamentais para se pensar sobre gênero, identidade, corporalidade, sexualidadescom e resistência. Esta etapa do curso será mediada pela coordenadora do projeto de extensão pelo NUGEDS-Nilópolis e coordenadora geral do SINTIFRJ, a professora Roberta Cassiano e pela representante da Rede de Estudantes Trans e Travestis Organizades da UERJ e militante Angie Barbosa.



No Módulo III, haverá um diálogo com movimentos sociais como o Movimento de Mulheres Olga Benário, o movimento Perifa Zumbi e o Coletivo de estudantes trans da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Coletrans.

Com essa conversa, a iniciativa busca compreender os rumos e os desafios da luta LGBTQIA+ hoje.



Além disso, será possível participar de atividades interativas, debates e dinâmicas, criando um espaço de troca e aprendizado mútuo.

Ao final, todos, todas e todes que tiverem o mínimo de 75% de participação nas aulas receberão o certificado.