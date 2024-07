A ministra Margareth Menezes com alunos e professores do Curso Técnico em Artes Circenses na Escola Nacional do Circo Luiz Olimecha (ENCLO) - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 08/07/2024 23:16

Rio - A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, conheceu a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), na última sexta-feira (05), na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, ela assistiu um recorte de alguns números dos alunos do Curso Técnico em Artes Circenses, do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), resultado da parceria entre a Funarte, através da ENCLO, e o IFRJ.



Segundo o coordenador do curso técnico do IFRJ, João Guerreiro, como estava com a agenda lotada no final de semana passado, quando houve dois espetáculos de formatura da turma 2022-2024, essa foi uma oportunidade para que a ministra Margareth Menezes pudesse conhecer um pouco do trabalho.

A presidenta da Funarte, Maria Marighela, ao lado na ministra Margareth Menezes, anunciou que a nova lona da Escola Nacional do Circo subirá em outubro deste ano Divulgação / IFRJ Nilópolis

A presidenta da Funarte, Maria Marighela, anunciou que a nova lona da ENCLO subirá em outubro deste ano. João Guerreiro diz que quem acompanhou a tentativa de desmonte da ENCLO na gestão passada, sabe que essa nova lona representa a resistência de professores, alunos, artistas e vários segmentos da sociedade civil. “Como disse Maria Marighela, ‘levantar a lona é suspender o céu’", lembrou João.

Alunos do Curso Técnico em Artes Circenses se apresentaram para a Ministra da Cultura, Margareth Menezes Divulgação / IFRJ Nilópolis



Em conversa com Margareth Menezes, Guerreiro acentuou a importância em fortalecer a parceria entre o MINC e o MEC tendo a Funarte e o IFRJ como exemplo de articulação possível. Segundo a Ministra, "Ao chegar em Brasília conversarei com o Ministro Camilo Santana para trazer os principais projetos da pasta para a ENCLO".