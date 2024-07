O número de veículos do Proeis dobrou em Nilópolis, totalizando oito viaturas, além do contingente de policiais militares que aumentou - Giulia Nascimento / PMN

O número de veículos do Proeis dobrou em Nilópolis, totalizando oito viaturas, além do contingente de policiais militares que aumentouGiulia Nascimento / PMN

Publicado 04/07/2024 18:41 | Atualizado 04/07/2024 18:51

Nilópolis - Na tarde desta quinta-feira (04), Nilópolis recebeu mais quatro viaturas do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O número de veículos dobrou, totalizando oito viaturas, além do contingente que aumentou. A ação ocorreu na Praça Vereador Orlando Hungria, mais conhecida como Praça dos Estudantes, no Centro.



Há dois anos o programa foi implementado. Atualmente conta com 32 policiais militares que fazem rondas pelo município para prevenir os crimes e prender suspeitos de cometer transgressões, em apoio aos militares que trabalham lotados na 2ª Companhia do 20º BPM (Mesquita) e ficam baseados na cidade.

O prefeito Abraãozinho (PL) falou sobre a importância do Proeis em Nilópolis.



"Foram quatro viaturas colocadas à época e hoje nós estamos dobrando o número de viaturas, o que vai significar um patrulhamento maior nas ruas da nossa cidade. É um programa que tem dado certo, inclusive com apreensões de drogas, com apreensões de armas e de fuzil. A gente sabe que a segurança pública é uma questão do Estado através da força Policial Militar e da Polícia Civil, mas o município tem que dar também sua parcela de contribuição naquilo que nos acoberta", salientou o prefeito Abraãozinho.

A ação ocorreu na Praça Vereador Orlando Hungria, no Centro, e contou com as presenças do prefeito Abraãozinho; do deputado estadual, Rafael Nobre; do secretário municipal de Segurança Pública, tenente Barreto, e outras autoridades Giulia Nascimento / PMN

Ele esteve acompanhado do deputado estadual, Rafael Nobre (União Brasil), do suplente de deputado federal, Ricardo Abrão (União-RJ) e do secretário municipal de Segurança Pública, tenente Barreto.



"O prefeito identificou a demanda da sociedade com relação ao policiamento na área de Nilópolis e ele implementou o convênio. Com o empenho das viaturas, o objetivo é zerar todo tipo de criminalidade que tenta se atuar em Nilópolis", disse o secretário municipal de Segurança Pública.