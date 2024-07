Os jovens jogadores em ação nos treinos de handebol - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 02/07/2024 22:01

Nilópolis - Inspirados pelas Olímpiadas de Paris, programadas para julho e agosto deste ano, meninos de 9 a 12 anos, que treinam na Vila Olímpica de Nilópolis, em parceria com o Nilópolis Handebol Clube (NHC), vão representar a cidade pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Mirim, em Caxambu, Minas Gerais, entre os dias 11 e 14 de julho. Atletas e professores da Vila esperam voltar com as melhores notícias.



Os alunos contam com a dedicação dos professores André Alcântara, Vanessa Marceli e João Nunes, caçula do trio. Os dois primeiros são ex-atletas do NHC e integraram a Seleção Brasileira de Handebol. Vanessa passou também por cinco grandes clubes, entre eles Corinthians, São Paulo e Vasco da Gama. Por sua vez, André tem participações ainda pela seleção Carioca e jogou no Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama.

Jovens atletas ouvindo palestra dos professores Giulia Nascimento / PMN



"Nossa expectativa é a melhor possível. Pela primeira vez uma equipe mirim de Nilópolis disputa um campeonato fora. Isso só foi possível pela parceria entre o Nilópolis Handebol Clube (NHC) e a Prefeitura de Nilópolis", afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, o advogado Marcelo Leitão, ele mesmo ex-atleta dessa modalidade esportiva.



Formada em Educação Física pela Universidade do Grande ABC, quando morou em São Paulo, a professora Vanessa disse que eles têm uma média de 33 alunos por turma. "Meninos e meninas treinam juntos, mas há momentos em que os separamos por sexo porque há uma diferença grande, por exemplo, em relação à forma física", observou.

Morador de Mesquita, Allyson Cristian Amâncio, 12 anos, é amigo de Dudu, goleiro da equipe. Allyson estuda o 7º no CIEP 136 Stella de Queiroz Pinheiro, do outro lado da rua da Vila Olímpica, e aluno do professor Márcio Leitão, que ensinou handebol para ele. "Eu jogava bola aqui e o Dudu me convidou. Já estou aqui no handebol há um ano e sonho em estar nas Olimpíadas no futuro. Por que não?" Estou ansioso por esta viagem para Minas", admitiu.

Professora e atletas em treinamento Giulia Nascimento / PMN



Apesar de estudar em uma escola particular, Miguel Dias, 11 anos, morador de Nova Cidade, não conheceu o handebol no colégio e sim na Vila Olímpica de Nilópolis. Ele foi convidado a treinar por Bernardo, filho do professor André e está animado. " Sou fã do esporte e acompanho os jogos sempre que posso", garantiu.



Vários atletas que se sobressaem nos treinos e nos jogos são indicados pelos professores para bolsas de estudos em escolas particulares da cidade que valorizam a prática esportiva e participam de competições com frequência. Os três professores são exemplos desse tipo de investimento em recursos humanos: se destacaram nas escolas pública onde estudavam e conseguiram bolsas de estudos para representar seus colégios em competições atléticas.



Os olhos de Pâmela Souza, 11 anos, brilharam quando ela falou sobre o handebol. "Tô gostando muito e quero ser atleta. Eu sempre vinha pra cá brincar, quis saber o que era e passei a participar", contou a menina que estuda o 6º ano. Já Luíza Portugal está aprendendo os fundamentos do esporte e disse que seu pai é amigo do professor André, que a convidou para treinar.

Atletas, professores e secretário animados para a competição de handebol em Caxambú Giulia Nascimento / PMN



História do handebol



O atleta e professor de educação física alemão Karl Schelenz criou o esporte em 1919, em plena Primeira Guerra Mundial, e a modalidade esportiva foi incluída nas Olimpíadas de 1936, em Berlim, na Alemanha. Handebol é uma modalidade esportiva jogada em equipe que faz parte dos esportes de invasão. Nela, a bola deve ser conduzida e arremessada somente com as mãos. O grande diferencial é o uso das mãos para a prática do esporte.



A equipe masculina de handebol do Brasil não estará nas Olimpíadas de Paris em julho e agosto deste ano, mas as mulheres irão nos representar. Atual heptacampeã dos Jogos Pan-Americanos e campeã mundial em 2013, a seleção brasileira feminina está no Grupo B no torneio de handebol na capital francesa.



Atualmente, existem duas principais categorias do esporte: o handebol masculino e handebol feminino, que podem ser praticados tanto em quadras de salão ou na areia (handebol de areia).



Regras e fundamentos do Handebol

As principais regras de um jogo de handebol são:



São necessárias duas equipes com 7 jogadores, sendo um goleiro;



Cada partida de handebol tem duração de 60 minutos, divididos em dois tempos de 30 minutos cada;



Em caso de empate, haverá uma prorrogação com dois tempos, de 5 minutos cada;



O goleiro é o único jogador que poderá utilizar os pés, para fazer as defesas;



O jogador com a posse da bola só pode dar três passos antes do arremesso, para dar mais de três passos é preciso quicar a bola no chão enquanto se movimenta pela quadra;



O objetivo do jogo é marcar gols, para isso a bola deve atravessar totalmente a linha do gol adversário;



A medida oficial da quadra de handebol é de 40 x 20 metros, feita com piso de madeira, emborrachado ou areia.



Handebol no Brasil



O handebol chegou no Brasil através de imigrantes alemães refugiados da Primeira Guerra Mundial, em meados do século XX. A primeira partida teria ocorrido no sul do país, disputada entre imigrantes, em 1928.



É o esporte coletivo menos praticado no Brasil, em comparação ao futebol, voleibol ou basquetebol. Ainda assim, o esporte é coordenado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).



A equipe brasileira de handebol estreou nas Olimpíadas em 1992 e, até o momento, nunca ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos. Em 2013 a seleção feminina de handebol venceu o Campeonato Mundial. Os melhores resultados da seleção masculina foram as vitórias em Campeonatos Pan-Americano em 2006, 2008 e 2016.