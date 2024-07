Atividades interativas também ajudaram a acabar com as dúvidas de crianças e adolescentes - Divulgação / Águas do Rio

Atividades interativas também ajudaram a acabar com as dúvidas de crianças e adolescentesDivulgação / Águas do Rio

Publicado 01/07/2024 23:14

Baixada Fluminense - Junho foi marcado por diversas atividades educativas de preservação ambiental na Baixada Fluminense. Durante o Mês do Meio Ambiente, a Águas do Rio promoveu palestras para cerca de mil estudantes e professores, abriu as portas de uma estação de tratamento de água para que jovens pudessem saber mais sobre o ciclo deste recurso e lançou um programa para monitorar rios da região. Essas e outras ações em várias cidades, de acordo com a concessionária, reforçam o compromisso com a sustentabilidade e contribuem para formar multiplicadores de conhecimento.

Por meio do programa Saúde Nota 10, que conscientiza estudantes sobre os cuidados com o meio ambiente tendo como pano de fundo o saneamento básico e a cidadania, a companhia levou palestras a colégios de Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Na ocasião, atividades interativas também ajudaram a acabar com as dúvidas de crianças e adolescentes.

Durante o Mês do Meio Ambiente, a Águas do Rio promoveu palestras para cerca de mil estudantes e professores, abrindo as portas de uma estação de tratamento de água Divulgação / Águas do Rio

“As pessoas conseguem aprender sobre a importância da água no dia a dia e como o esgoto tratado faz toda a diferença para cuidarmos do meio ambiente e da saúde pública. Sabemos que essa é uma das formas de garantir um futuro sustentável para as próximas gerações e queremos transformar vidas e realidades onde atuamos”, explicou Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.