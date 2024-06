A ocorrência policial com a motocicleta apreendida foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 27/06/2024 22:18

Nilópolis – Uma motocicleta roubada (Yamaha Fazer 250) foi recuperada por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta quinta-feira (27), após uma troca de tiros com criminosos nas proximidades da Comunidade da Mina, no bairro Paiol de Pólvora, em Nilópolis.



Na ação, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam um patrulhamento, quando perceberam três homens em atitude suspeita, na esquina da Rua Monsenhor João Felipe com Rua José Couto Guimarães. Um dos homens que estava armado efetuou disparos de tiros contra os policiais militares. Após um breve confronto, os criminosos fugiram, deixando a motocicleta roubada sem placa no local.



A ocorrência policial com a motocicleta apreendida foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).