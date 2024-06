As participantes terão vários instrutores para orientá-los durante as atividades - Divulgação/ QG Juliana Neves

26/06/2024

Nilópolis - Que tal fazer exercícios em uma pequena cama elástica (jump), em um degrau (step) ou um treino ritmado com exercícios funcionais, aeróbicos e dança (ritbox) ao ar livre e com músicas animadas? Então, prepare-se para um aulão com essas atividades esportivas no Parque Natural do Gericinó, no dia 06 de julho, às 16h, em Nilópolis.



Não importa o nível de seu condicionamento físico. A professora de educação física Juliana Neves, proprietária do QG Juliana Neves, afirma que é a realização de um sonho cuidar da saúde física e mental das mulheres. " Antes de ter minha academia, eu já promovia eventos assim. Fiz um aulão no Gericinó ano passado que reuniu mais de 200 pessoas", contou.

As participantes terão vários instrutores para orientá-los durante as atividades. É importante que todos levem sua garrafinha de água e vão, claro, com muita disposição. Energia, diversão e movimento são as três palavras-chaves, segundo Juliana, cuja academia fica no Centro de Nilópolis e tem um local especialmente criado para que as mulheres possam levar os filhos.

Professora de Educação Física formada há sete anos, Juliana afirmou que várias vezes agendou os aulões em comemoração a datas importantes como Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Ela lembrou que, além da queima de calorias, as três práticas esportivas melhoram a coordenação motora, a memória e a velocidade.



Professora de Educação Física formada há sete anos, Juliana afirmou que várias vezes agendou os aulões em comemoração a datas importantes como Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Ela lembrou que, além da queima de calorias, as três práticas esportivas melhoram a coordenação motora, a memória e a velocidade.

O Parque do Gericinó fica na rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, Nilópolis.