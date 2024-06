A motocicleta, a pistola e munições apreendidas pelos policias militares do Recom - Divulgação / Pmerj

A motocicleta, a pistola e munições apreendidas pelos policias militares do RecomDivulgação / Pmerj

Publicado 26/06/2024 21:59 | Atualizado 26/06/2024 22:03

Nilópolis – Dois suspeitos foram presos em uma lanchonete, por policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), na manhã desta quarta-feira (26), em Nilópolis. Com a dupla, os agentes apreenderam: 01 pistola com numeração raspada; 01 carregador; 18 munições intactas; 01 motocicleta roubada.



A ocorrência policial com os suspeitos presos foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).