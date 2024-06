O carro recuperado pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Publicado 24/06/2024 13:24

Nilópolis – Um carro roubado (Volks UP Prata) foi recuperado por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na manhã desta segunda-feira (24), após criminosos iniciarem um arrastão na Avenida Getúlio Vargas, em Nilópolis, na divisão com o município de Mesquita.



Na ação, os agentes que estavam em patrulhamento perceberam criminosos iniciando um arrastão no sinal de trânsito da Avenida Getúlio Vargas. Ao perceberam a presença dos policiais militares, os criminosos fugiram, com o carro sendo abandonado na Avenida Marechal Alencastro, em frente à Estação Ferroviária de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os criminosos fugiram na sequência.