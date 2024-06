Foram verificados problemas na iluminação externa, normas de acessibilidade, falta de limpeza do veículo, má conservação de vidros, pneus, entre outros itens - Divulgação / Detro-RJ

Publicado 25/06/2024 23:19

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou, nesta segunda-feira (24), uma megaoperação para verificar os ônibus intermunicipais em todo estado. A Operação São João foi realizada simultaneamente em 17 terminais rodoviários, resultando em 127 autos de infração e 91 coletivos recolhidos — ônibus de 31 empresas diferentes foram autuados durante a ação.

No total, mais de 300 ônibus foram fiscalizados na Rodoviária do Rio e no Terminal Menezes Côrtes, ambos na capital; além de terminais em Nilópolis, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé (Piabetá), Itaguaí, Campo Grande, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Petrópolis, Itaperuna, Araruama e Volta Redonda.

Irregularidades mais encontradas durante a Operação São João

A falta, rasura ou vencimento do selo ou certificado de autorização para tráfego foram as principais infrações encontradas durante a operação, somando 56 autos emitidos. A conservação dos veículos da frota intermunicipal foi outro importante ponto, contando com 35 autuações. Foram verificados problemas na iluminação externa, descumprimento de normas de acessibilidade, defeitos em sinais sonoros e luminosos, iluminação interna deficiente, problemas em extintores de incêndio, falta de limpeza do veículo, má conservação de vidros, pneus lisos, além de problemas em aparelhos de ar condicionado.

Vale lembrar que o usuário de transporte intermunicipal fluminense pode e denunciar irregularidades encontradas na frota intermunicipal pelo sistema integrado de ouvidorias do estado, o OuvERJ, a partir do link https://www.rj.gov.br/ouverj/ , ou a partir do telefone da Ouvidoria, no número (21) 3883-4141.

O usuário ainda pode entrar em contato com o departamento pelo Alô, Detro-RJ!. O contato deve ser feito pelo telefone (21) 3883-4100, nos dias úteis, das 9h às 17h.