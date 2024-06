A ExpoRio promove a integração do poder público com as empresas do setor de turismo - Divulgação

A ExpoRio promove a integração do poder público com as empresas do setor de turismoDivulgação

Na revista digital, outros pontos importantes para a cultura do município também são mostrados, como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Nilópolis; o Turismo Histórico e Cultural, representado, entre outros, pela estação ferroviária de Engenho Neiva, inaugurada em 1914 e pela Escola de Samba Beija-Flor, patrimônio cultural do Estado do Rio. Nilópolis - A Secretaria de Turismo de Nilópolis, participará da 3ª ExpoRio Turismo, realizada pelo Governo do Estado, na Lagoa, desta quinta-feira (27) até o próximo domingo (30), na Zona Sul do Rio de Janeiro. O público poderá ver uma exposição de atrativos do municípios, assistir shows e ter contato com produtos regionais no maior evento de turismo do estado. A entrada é gratuita, mediante inscrição no site www.exporioturismo.com.br Nesse período, a Secretaria de Turismo também vai lançar uma revista digital que traz os atrativos materiais e imateriais da cidade, como a Capela São Mateus, construída em 1637 por indígenas e escravizados. Será a primeira publicação com essas características e ficará disponível on-line na página do Turismo no site da prefeitura ( www.nilopolis.rj.gov.br ).Rafaelle Vieira, técnica da Secretaria Municipal de Turismo, disse que os artesãos nilopolitanos que irão participar da exposição confeccionaram peças exclusivas para o evento e a doceira Kate levará para a ExpoRio Turismo, suspiros com sabor de café para remeter ao período do café e da laranja no município.Na revista digital, outros pontos importantes para a cultura do município também são mostrados, como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Nilópolis; o Turismo Histórico e Cultural, representado, entre outros, pela estação ferroviária de Engenho Neiva, inaugurada em 1914 e pela Escola de Samba Beija-Flor, patrimônio cultural do Estado do Rio.

A Secretaria Municipal de Turismo lançará uma revista digital sobre o Turismo Gastronômico e Tradições de Nilópolis, como a feira livre da Mirandela Giulia Nascimento / PMN

A publicação também aborda o Turismo Natural e traz informações e fotos sobre o Parque Municipal do Gericinó e o Parque Sara Areal. E ainda o Turismo Gastronômico e Tradições de Nilópolis, com a feira livre da Mirandela, tombada como patrimônio histórico e cultural da cidade, e ponto de encontro de nilopolitanos.



A Baiana do Acarajé e a Batida do Primo não podem faltar na Feira Livre da Mirandela e são citadas na revista digital. Além disso, a cidade conta com a Rua Alberto Teixeira da Cunha, repleta de bares e restaurantes, tida como o polo gastronômico da cidade.



Expo Rio



O evento marca a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado. Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo vai apresentar experiências focadas nos diversos segmentos que serão representados em espaços exclusivos, além das atrações culturais disponíveis.



Haverá também uma área instagramável, onde os visitantes poderão levar uma lembrança das belezas do Rio de Janeiro, além de curtir a mostra do artesanato fluminense, o espaço gastronômico e shows com grandes nomes da música brasileira. De acordo com o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, 50 mil pessoas estiveram no local em 2023.



O público terá também a oportunidade de participar de debates com e painéis sobre turismo, negócios, empreendedorismo, entre outros temas. Nomes conhecidos como Antônio Rodrigues, dono da rede Belmonte, e Luiz Calainho, sócio do Blue Note, estão entre os palestrantes.



Ao final de cada dia, uma grande atração para fechar com chave de ouro: Mumuzinho (27); Toni Garrido (28); Pretinho da Serrinha (29); e Blitz (30).



A ExpoRio contará ainda com food trucks, shows de artistas do interior, espaço kids “Sesc + Diversão” e ativações para toda a família. Serão realizadas atividades recreativas oferecidas pelo Sesc RJ para as crianças, além de um muro de escalada e exposição de um dinossauro gigante, vindo diretamente do Parque dos Dinossauros (Miguel Pereira). Para quem curte o chamado “Turismo de Aventura” atividades como escolinha de remo e simulação de um voo de asa delta são imperdíveis.



Mapa do Turismo Rural



Nesta quinta-feira (27), às 14h, acontece uma capacitação para agentes de viagens, operadores e guias de turismo sobre o Mapa do Turismo Rural do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as diversas opções de turismo rural do estado e capacitar os profissionais para vender e promover esses produtos.



Serviço:



Expo Rio Turismo

•⁠ ⁠Dias: 27, 28, 29 e 30 de junho de 2024

•⁠ ⁠Horário: quinta e sexta: 14h a 0h; sábado: 12h a 0h; domingo: 10 às 23h

•⁠ ⁠Agenda de Shows: Mumuzinho (27), Toni Garrido (28), Pretinho da Serrinha (29) e Blitz (30)

•⁠ ⁠Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa, Rio de Janeiro.