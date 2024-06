O Pão de Açúcar está entre os pontos turísticos visitados pelos alunos da rede municipal de ensino - Divulgação / PMN

O Pão de Açúcar está entre os pontos turísticos visitados pelos alunos da rede municipal de ensinoDivulgação / PMN

Publicado 27/06/2024 22:25 | Atualizado 27/06/2024 22:28

Nilópolis - Conhecer os pontos turísticos e culturais da Cidade Maravilhosa é algo que agora está mais próximo de todos os estudantes da rede municipal de educação de Nilópolis, por intermédio do projeto Extramuros. No primeiro semestre de 2024, a Secretaria Municipal de Educação levou cerca de 900 alunos para 26 passeios.



Criado em 2017, o Extramuros tem como objetivo despertar interesse por meio de atividades educativas. Os estudantes exploram ambientes externos, adquirindo conhecimento e descobrindo um mundo completamente novo. E a inclusão é prioridade: Estudantes com baixa visão e cegos visitaram o jardim sensorial do Jardim Botânico, que oferece atividades que estimulam os cinco sentidos.



De março a junho os alunos visitaram o AquaRio, Ilha da Boa Viagem, Museu da Vida - Fiocruz, Museu da Astronomia; Sesi Nova Iguaçu, Circuito Histórico de Herança Africana, Museu Aeroespacial; Museu Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Museu da Light, Unicirco - Quinta da Boa Vista e Museu da República.

Criado em 2017, o Extramuros tem como objetivo despertar interesse por meio de atividades educativas Divulgação / PMN



Além disso, também puderam conhecer detalhadamente alguns pontos de Nilópolis. O Parque Natural do Gericinó, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e o Parque Sara Areal. Para julho, o destino já está marcado. Os alunos conhecerão o Museu do Pontal, Barra World Shopping & Park e o Museu Naval.



No último ano o Extramuros ofereceu 63 passeios para 3 mil alunos. Outros pontos visitados pelos alunos da rede municipal foram no Pão de Açúcar, Parque Lage, Sítio Roberto Burle Max; Circuito Pequena África, Museu do Amanhã, Fiocruz; AquaRio, Sesc São João, CCBB, Biblioteca Nacional; Teatro Municipal, Bienal, Parque do Gericinó e Igreja São Mateus.