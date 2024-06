A inauguração do SINE será na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, às 10h, no Centro - Divulgação

A inauguração do SINE será na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, às 10h, no CentroDivulgação

Publicado 30/06/2024 13:19

Nilópolis - Depois de oito anos de espera, a Secretaria de Trabalho (Setrab) de Nilópolis vai ganhar uma representação do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em sua sede, para atender os nilopolitanos que estão em busca de oportunidades de emprego. O prefeito Abraãozinho (PL), o secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, e representantes dos governos federal e estadual estarão presentes. A inauguração do SINE será nesta segunda-feira (01), às 10h, na Setrab. O endereço é Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro.



O secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, explicou que o SINE demorou a ser trazido para Nilópolis porque o Ministério do Trabalho, responsável pelo órgão, foi extinto em 2019 e só retornou com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A instituição intermedeia a relação entre as empresas e quem procura trabalho. Das 13 cidades da Baixada, apenas Nilópolis e Japeri não tinham o serviço. Aqui na nossa cidade, funcionários da Setrab foram treinados na plataforma do SINE na internet e poderão encontrar vagas, em várias cidades da região metropolitana, que se adéquem a cada pessoa desempregada com mais rapidez", afirmou Amorim.



O Sistema Nacional de Empregos propicia, além da intermediação de mão-de-obra, habilitação ao seguro-desemprego; qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação profissional; pesquisa e informações do trabalho, fomento a atividades autônomas e empreendedoras.



Dudu Amorim estima que haverá um aumento de 30% no número de pessoas empregadas na cidade. " O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), órgão utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da mão de obra formal no Brasil, e também levantar dados de geração de emprego e desemprego no país".



O site Data MPE Brasil, do Sebrae, informa que havia 17. 951 trabalhadores empregados na cidade em 2022. O comércio varejista tinha 4.706 pessoas, a administração pública, defesa e seguridade social apresentava 3.576 funcionários e as atividades paisagísticas somavam 1.899 trabalhadores.