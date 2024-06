O novo calendário acadêmico será divulgado ao longo da próxima semana para os estudantes e o corpo acadêmico - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 28/06/2024 16:56

Nilópolis – As aulas do Campus Nilópolis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), retornam na próxima segunda-feira (01), com o encerramento da greve nacional nos institutos federais, para alegria dos estudantes dos mais variados cursos da unidade no bairro Frigorífico.

As aulas serão retomadas em todas as unidades do IFRJ e os servidores em greve retomarão suas atividades de forma integral.

O novo calendário acadêmico será divulgado ao longo da próxima semana.

As diretorias do Campus Nilópolis do IFRJ comunicaram o retorno das aulas à empresa RiocardMais (vales-transportes) e já tiveram resposta que a liberação ocorrerá na segunda-feira (01).