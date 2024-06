Após 12 anos em atividade, atualmente o CEO conta com oito consultórios - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 28/06/2024 15:11

Nilópolis - O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), reinaugurado há duas semanas, em Nilópolis, já coleciona histórias. "A saúde bucal está em primeiro lugar". Quem garante é Lenilson Augusto, de 52 anos, há 12 anos paciente do CEO. O CEO já atendeu 220 pacientes no período, pós reinauguração.



Lenilson trabalha como repositor em um sacolão do município. De seis em seis meses ele realiza a limpeza dentária com a Dr. Camila Riveiro Ribeiro. O local disponibiliza especialidades em periodontia, endodontia, prótese, bucomaxilo, implante, ortodontia e atendimento a pessoas com necessidades especiais. Tudo gratuitamente.



A reforma do espaço surpreendeu o paciente positivamente. "Tem muita gente carente desse tipo de serviço, porque não é fácil você pagar um dentista que tem essa especialidade. Faço limpeza e eu me sinto muito bem ao lado dos profissionais daqui da clínica. Agora reformado tá muito bonito. Parabéns."



Quem também frequenta o CEO são as duas filhas, netos e esposa de Lenilson. "Elas fazem tratamento aqui. É a família toda. Confio na clínica e isso é muito positivo. Tem que ser forte para aguentar uma dor de dente. Eu não aguento. Acredito que a saúde bucal venha em primeiro lugar."



Periodontista (especialidade odontológica que trata dos tecidos do periodonto) desde 2012 no CEO, Camila Riveiro Ribeiro disse que Lenilson foi um dos seus primeiros pacientes no local e salientou a importância de um tratamento constante.



"O Lenilson é um dos meus primeiros pacientes aqui no Centro. A limpeza é um tratamento bem importante para a população porque a gente consegue fazer um atendimento de prevenção para que eles não venham perder a dentição. É um trabalho bem legal que a gente faz aqui. Os pacientes dão valor. Estão todos animados com a casa nova."

A estimativa é que o número de atendimentos mensais chegue a 4 mil, dobrando os atuais 2 mil pacientes Giulia Nascimento



Já a Sandra Marta Veloso, 67, recebeu atendimento pela primeira vez no CEO esta semana. Satisfeita com o atendimento, ela contou que o retorno já está marcado. "Hoje eu vim fazer o implante com prótese total inferior e fui muito bem atendida. É a primeira vez que venho e já estou sendo encaminhada para a panorâmica. O retorno está sendo muito rápido. Achei o atendimento muito bom, com profissional qualificado, bem inspecionado."



Após 12 anos em atividade, atualmente o CEO conta com oito consultórios. A estimativa é que o número de atendimentos mensais chegue a 4 mil, dobrando os atuais 2 mil pacientes. Pessoas com necessidades especiais terão um cuidado diferenciado por apresentarem algum tipo de desvio da normalidade de ordem física, mental, sensorial, comportamental ou de crescimento.



Para receber atendimento no CEO é necessário passar pelo Posto de Saúde para uma avaliação com o dentista. Serviços como restauração, limpeza e extração simples são feitos na própria unidade de saúde. Casos que necessitam especialidades são encaminhados para o Centro.



O CEO está localizado na rua Travessa Ramos, 65, Centro, de Nilópolis. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



