Publicado 02/07/2024 21:17

Nilópolis - Nesta segunda-feira (01), a cidade de Nilópolis recebeu a inauguração do posto do Sistema de Emprego Nacional (SINE), na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. A prioridade é atender os munícipes que procuram trabalho. A estimativa é de um aumento de 30% no número de pessoas empregadas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro.



A inauguração contou com a presença do prefeito Abraãozinho (PL), da vice-prefeita professora Flávia (PL), de secretários municipais; do superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, Alex Bolsas; do chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Trabalho, Flávio Barradas; do deputado estadual Rafael Nobre (União-RJ); do suplente de deputado federal, Ricardo Abrão (União-RJ); e de outras autoridades.



"A pandemia contribuiu muito para o aumento do desemprego, não só aqui, mas no país todo. E a gente vem se recuperando gradativamente. Toda ajuda que a gente puder ter para devolver a dignidade do cidadão, o seu trabalho, seu sustento para poder levar o pão para dentro de casa, a gente tem que fazer. O SINE chega para oferecer mais oportunidades de empregos para a nossa população", salientou Abraãozinho.

O Sine Nilópolis fica na Secretaria Municipal de Emprego, no Centro. Giulia Nascimento / PMN



O Sistema Nacional de Empregos possibilita para pessoas acima de 14 anos que possuem CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) a intermediação de mão-de-obra, habilitação ao seguro-desemprego; qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação profissional; pesquisa e informações do trabalho, fomento a atividades autônomas e empreendedoras.



O secretário da pasta, Eduardo Amorim, comemorou a conquista após oito anos de espera pelo SINE. "Tenho certeza que vai gerar muitas oportunidades. Há anos lutamos por esse SINE. É um momento muito importante na vida dos nilopolitanos."



Quem também discursou foi o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, Alex Bolsas. Ele falou sobre a importância do SINE e anunciou que Nilópolis terá a Escola do Trabalhador, uma plataforma que visa oferecer cursos gratuitos em temas de tecnologia e produtividade, com certificação pela Microsoft.

A inauguração contou com a presença do prefeito Abraãozinho, da vice professora Flávia, secretários municipais; superintendente do MTE, Alex Bolsas; chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Trabalho, Flávio Barradas; deputado Rafael Nobre; suplente de deputado federal, Ricardo Abrão e de outras autoridades. Giulia Nascimento / PMN



"A gente sabe que o trabalhador precisa de apoio. Está aqui o governo municipal com o governo estadual e federal, representando cada uma nas suas competências e atuação, porque quando soma, o resultado é maior. Estou anunciando aqui a possibilidade de colocar à disposição de Nilópolis um convênio de cursos de ensino à distância, através do Ministério de Trabalho. Já temos esse compromisso encaminhado para instalar uma Escola do Trabalhador aqui no SINE."



Desempregada há quatro anos, a auxiliar da Educação Infantil, Maria Valeria Tomé, 46, tem esperança de voltar para o mercado de trabalho. "Estou aqui para entregar meu currículo. Sou da área de educação e estou desempregada há quatro anos. Está na mão de Deus, né? Vai dar certo."



O endereço da Secretaria de Emprego é Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro.