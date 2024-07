Desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, em parceria com o Governo do Estado, a previsão é de que o projeto seja implantado em sete anos - Divulgação / PMN

Nilópolis - Na última semana, Nilópolis foi um dos 47 municípios do estado presentes no evento de combate aos desastres climáticos na Casa G20, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi lançado o Pró-Água, o maior projeto de restauração florestal e de segurança hídrica na história do estado. Desenvolvido pelo Instituto Espinhaço em parceria com o Governo do Estado, a previsão é de que seja implantado em sete anos.



A ação contou com a presença do governador em exercício, Thiago Pampolha, do fundador e presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, além de diversas autoridades políticas e ambientais. Nilópolis foi representada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, e o presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Maruche.



Dean Senra está satisfeito com o desempenho do município. "É um orgulho imenso e uma dádiva ser secretário do Meio Ambiente de Nilópolis, essa cidade que pulsa consciência ecológica. Nós temos uma lei do prefeito que obriga o repasse de 100% do ICMS Ecológico para o meio ambiente. O objetivo é modernizar o código ambiental e colocá-lo dentro dos padrões internacionais, conforme a agenda 2030 da ONU e o pacto global", salientou o secretário da pasta.

"Estou totalmente empenhado, juntamente com o prefeito Abraão e o secretário Dean na busca por parcerias e recursos para transformar a nossa cidade, que já nos orgulha profundamente com a nossa escola de samba Beija-Flor, um dos maiores exemplos de conscientização ecológica e ambiental do nosso país. Quando se faz parte por dentro dessas estruturas a vida da gente dá uma reviravolta no jeito de pensar e agir, pois a consciência ecológica fica dilatada e a percepção quanto aos riscos reais que estamos correndo em relação ao clima fica profundamente potencializada", afirmou Eduardo Maruche.



De acordo com o presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, o município está empenhado em buscar o melhor para a cidade. "Estamos em perigo! Precisamos para ontem mudar as nossas atitudes, senão não sobreviveremos. Em Nilópolis temos a sorte de ter o nosso prefeito juntamente com o nosso legislativo, profundos defensores do meio ambiente. Prova disso é que temos uma das leis do Fundo Municipal do Meio Ambiente mais modernas do Brasil."