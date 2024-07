Marcelo de Moura Maciel foi preso temporariamente, em 2017, mas aguardava em liberdade a decisão final do processo - Reprodução

Publicado 04/07/2024 17:35

Nilópolis - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam nesta quarta-feira (03), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marcelo de Moura Maciel, apontado como autor do assassinato do policial militar, Vaiane Luiz dos Santos Ferreira, ocorrido em Nilópolis, em agosto de 2017. Ele e a vítima eram cunhados, moravam no mesmo terreno, mas não possuíam um relacionamento amistoso. Segundo as investigações, o acusado trabalha como Guarda Municipal.



Na ocasião do crime, eles entraram em luta corporal após um desentendimento. O policial militar estava de folga, no quintal de sua casa, e foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Mesmo com Vaiane caído, Marcelo de Moura Maciel atirou várias vezes nele. Em seu depoimento, disse que a vítima o ameaçava constantemente e alegou legítima defesa. No entanto, durante as investigações, os agentes descartaram essa hipótese.

À época, Marcelo foi preso temporariamente, mas aguardava em liberdade a decisão final do processo.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.