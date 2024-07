O Curso Técnico em Arte Circense do IFRJ Campus Nilópolis é uma parceria entre o IFRJ e a Fundação Nacional de Artes (Funarte), através da ENCLO - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 03/07/2024 22:02

Rio - O espaço da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, sediou no último final de semana, os quatro espetáculos de formatura dos 53 alunos da turma 2022/2024, do Curso Técnico em Arte Circense, do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ).



Em ambos os dias o público lotou o espaço. Com uma estrutura de 256 cadeiras montada exclusivamente para esse momento, familiares, convidados e público em geral se revezaram no espaço e puderam vivenciar esse momento de fechamento de um ciclo do curso e, ao mesmo tempo, puderam comprovar a qualidade e o desempenho dos alunos.

O Curso Técnico em Arte Circense do IFRJ Campus Nilópolis é uma parceria entre o IFRJ e a Fundação Nacional de Artes (Funarte), através da ENCLO. “Esse curso desenvolve um trabalho incrível de formação para estudantes que se dedicaram e lutaram com muita garra, vindo de várias regiões do Brasil e do mundo, para se formar. É uma grande felicidade e honra trabalhar com a Fundação Nacional de Artes, a Escola Nacional de Circo. Parabéns a todos os formandos!”, disse o reitor do IFRJ, Rafael Almada.

Segundo o coordenador do curso Técnico em Artes Circenses, professor João Guerreiro, foi um momento de confraternização com as famílias, amigos, professores, mas, também, com um público vibrante. "Um espetáculo de formatura apresentado por todos formandos e que contou com a direção da renomada diretora de artes cênicas, Duda Maia, fechou com chave de ouro esse percurso formativo. Conseguimos, ainda, realizar a Colação de Grau dos 53 formandos, antes das apresentações de domingo, com a participação do nosso reitor Rafael Almada. Todos os alunos retornam para seus locais de origem já com a Declaração de Conclusão de Curso. Isso demonstra a importância que o IFRJ dá a essa parceria com a Funarte e que vem se fortalecendo no decorrer dos anos", afirmou João.