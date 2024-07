A praça tem aparelhos de ginástica para pessoas da terceira idade, quadra de esportes, cantina, parquinho para crianças e vestiário - Giulia Nascimento/PMN

Nilópolis - O aposentado Severino João da Silva, de 74 anos, aprovou a nova Praça José Fernandes, na esquina da Rua Roldão Gonçalves com Joaquim Máximo Soares, no bairro Cabral, em Nilópolis. Ele levou o bisneto para brincar no novo parquinho e mora no bairro há 42 anos." Passo aqui todo dia, toda hora. A reforma ficou ótima, a praça ficou bonita. Mudou completamente. O bairro tem que ter opções para as crianças se divertirem, para brincar. E é bom sempre estar perto de casa", afirmou Severino.

O prefeito Abraãozinho (PL) inaugurou, nesta sexta-feira (05), o equipamento público, que agora tem aparelhos de ginástica para pessoas da terceira idade, quadra de esportes, cantina, parquinho para crianças e vestiário.



"A praça foi revitalizada junto com o planejamento dos moradores. Nos reunimos aqui e a gente escutou deles o que eles queriam. Disseram que queriam brinquedos novos para as crianças, pediram para demolir uma parte fechada que era inútil, subutilizada. Pediram os aparelhos da terceira idade e quiseram manter o quiosque para eles poderem fazer as festinhas. Pediram a revitalização da quadra. Tudo isso foi feito considerando o que a população queria, não o que a gente achava que precisava", afirmou o prefeito, ao lado da vice-prefeita, professora Flávia (PL), e de outras autoridades.

O prefeito Abraãozinho destacou a importância do novo espaço público para os moradores do Cabral Giulia Nascimento/ PMN



Participaram da cerimônia também o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), secretários e vereadores.