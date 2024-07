Os animais eram colocados em pequenas e sujas gaiolas, com total falta de higiene - Divulgação / Procon-RJ

Os animais eram colocados em pequenas e sujas gaiolas, com total falta de higieneDivulgação / Procon-RJ

Publicado 04/07/2024 19:24

Nilópolis – O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ), interditou duas clínicas veterinárias, nesta quinta-feira (04), em Nilópolis. A ação aconteceu em conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RJ), com o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).



Uma clínica nilopoltana apresentava péssimas condições de higiene, com animais sendo colocados em pequenas e sujas gaiolas. Os agentes do Procon-RJ encontraram ainda, animais mortos em freezer sem registros; sacos de rações rasgados por roedores; equipamentos enferrujados, além de baratas na sala de cirurgia.

Chamou a atenção também dos agentes, que alguns animais doentes estavam junto a outros saudáveis.

As duas clínicas autuadas terão 15 dias para apresentarem suas defesas junto ao Procon-RJ. Divulgação / Procon-RJ

Uma segunda clínica, foi interditada parcialmente, por ausência de documentação obrigatória, como, alvará e licença sanitária, além de falta de estrutura física para atuar.



As duas clínicas autuadas, que não tiveram os nomes reveladas, terão 15 dias para apresentarem suas defesas junto ao Procon-RJ.