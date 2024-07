A réplica de revólver apreendida pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / Pmerj

A réplica de revólver apreendida pelos policiais militares do 20º BPMDivulgação / Pmerj

Publicado 07/07/2024 20:27

Nilópolis – Um carro roubado (Chevrolet Celta Branca), foi recuperado por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no final da noite deste sábado (06), no bairro Nova Cidade, em Nilópolis. No interior do veículo, os agentes apreenderam uma réplica de revólver.



Na ação, os policiais militares foram alertados sobre um carro branco roubado que estava circulando pelo centro do município. Os agentes iniciaram um cerco tático, conseguindo localizar o veículo, com a réplica de revólver no seu interior. Os criminosos que estavam no carro, conseguiram fugir.

O carro branco recuperado pelos policiais militares do 20º BPM Divulgação / Pmerj



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

