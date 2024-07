O prédio contará com quatro consultórios, recepção e banheiros, centro cirúrgico para realização de castração; sala pós-cirúrgica, sala para exames laboratoriais e ultrassonografia e vacinação - Divulgação / PMN

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), lançou nesta sexta-feira (05), as obras da Clínica Veterinária Municipal, na Rua Antônio Cardoso Leal, 780, no bairro Frigorífico. Os funcionários da Secretaria Municipal de Obras iniciaram as obras e a previsão de término é em dezembro deste ano. O prédio, que anteriormente abrigava uma igreja, será praticamente reconstruído, com pouco aproveitamento da estrutura original.

O novo projeto prevê a abertura de duas lajes laterais para ventilar e iluminar o local, além da demolição da rampa que dá acesso ao segundo pavimento, com sua substituição por uma plataforma elevatória.



Primeira clínica veterinária municipal da Baixada Fluminense, o prédio contará com três andares nos quais estarão distribuído quatro consultórios, recepção e banheiros, centro cirúrgico para realização de castração de cães e gatos; sala pós-cirúrgica, sala para exames laboratoriais e ultrassonografia e vacinação. Haverá também um local para isolamento de animais com doenças infectocontagiosas antes da transferência destes para um hospital.

Participaram do evento, além do prefeito Abraãozinho; a vice professora Flávia; o deputado estadual Rafael Nobre; a secretária de Obras Patrícia Abdalla e o vereador Leandro Hungria, Giulia Nascimento / PMN



"Hoje é um dia muito feliz para nossa cidade. Estou na Praça Pedro II para fazer o lançamento desse grande equipamento que vai atender os nossos animais. A Clínica Veterinária Municipal vai contar com consultórios, centro cirúrgico, consultórios e internação, enfim, é um aparelho público completo para atender os nossos animais, por indicação legislativa do vereador Leandro Hungria", discursou Abraãozinho.



Participaram do evento a vice-prefeita e secretária de Educação, professora Flávia (PL), o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), a secretária municipal de Obras Patrícia Abdalla e o vereador Leandro Hungria, que fez a indicação legislativa para a realização da obra.