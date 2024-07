A motocicleta e a pistola apreendidas com o suspeito preso pelos policiais militares - Divulgação / Pmerj

Publicado 08/07/2024 22:29

Nilópolis – Um suspeito foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta segunda-feira (08), no bairro de Olinda, em Nilópolis, com uma pistola calibre 45 e uma motocicleta Honda CG 160.



O carona que estava na motocicleta no momento da tentativa de abordagem, conseguiu fugir, com o suspeito sendo detido pelos policiais militares, com a pistola e a motocicleta recuperada.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).