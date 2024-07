A primeira sessão do Gericine terá uma curadoria exclusivamente voltada para a temática ambiental, com a exibição de quatro curta-metragens nacionais - Divulgação

Publicado 12/07/2024 18:59

Nilópolis - No dia 21 de juljho, a partir das 18h, acontece a primeira sessão ao ar livre do ‘Gericine’, uma iniciativa que integra cinema e meio ambiente como ferramenta de transformação social. Com entrada gratuita, o evento promove a conscientização ambiental e a valorização do patrimônio natural e cultural do Parque Municipal do Gericinó, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e do audiovisual brasileiro.



A primeira sessão terá uma curadoria exclusivamente voltada para a temática ambiental, com a exibição de quatro curta-metragens nacionais: "A Terra das Muitas Águas", "Memórias Submersas", "Nimbus" e "À Margem das Torres", abrangendo documentário, ficção e animação. O projeto busca conscientizar a comunidade local e os visitantes sobre questões ambientais, oferecendo uma programação cultural diversificada, acessível e integrada à natureza.



"A experiência de assistir a filmes ao ar livre, em um parque natural, tem o potencial de criar uma maior integração entre a população e o meio ambiente, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e consciente de sua riqueza natural", comenta Mateus Carvalho, idealizador e produtor do projeto.

O Parque Municipal do Gericinó será o palco do Gericine Divulgação / PMN



O projeto, com o objetivo de reforçar o respeito à natureza, realizará a coleta seletiva de todo o material descartado durante o evento e o plantio de mudas junto ao projeto de reflorestamento do parque "Bosque do Amanhã". A população é convidada a participar, trazendo cangas e cadeiras de praia para a sessão que oferece pipoca e bebidas gratuitas. Todas as obras exibidas possuirão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, além de interpretação em Libras.

Filme Terra das Muitas Águas Divulgação

O ‘Gericine’ tem patrocínio da Secretaria de Cultura de Nilópolis, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo.

Filme Nimbus Divulgação



Serviço



Dia: 21/07, domingo

Horário: das 18h às 21h



Local: Parque Natural do Gericinó Farid Abrão. Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, Nilópolis



Gratuito



Filme À Margem das Torres 2 Divulgação



Programação



”A Terra das Muitas Águas”, de Catu Rizo (2019)



Sinopse: Nina está preparando uma viagem com sua melhor amiga, Luana. Dias antes, começa a ter sonhos que fabulam sobre o rio Meriti-Pavuna, reacendendo sua memória com as águas doce de sua cidade.



“Memórias Submersas”, de William Tenório (2019)



Sinopse: No sertão a construção de uma barragem pode significar o apagamento da memória.



“Nimbus”, de Marcos Buccini (2020)



Sinopse: Em uma terra árida e quase morta, um homem acende uma vela e reza. Uma tempestade começa a surgir. Nimbus é uma fábula sobre fé, religião e o poder da natureza.



“À Margem das Torres”, de Ton Apolinário (2019)



Sinopse: Vila das Torres era uma comunidade enraizada entre uma linha de trem e uma horta urbana de mais de 95 mil m2, plantada abaixo de torres de transmissão da empresa de companhia elétrica Light. Em 2011, tanto a horta quando a comunidade foram completamente removidas para a construção do Parque Madureira. Oito anos depois, ex-moradores e vizinhos compartilham seu passado e os efeitos de seu apagamento no cenário urbano local.



Sobre o Parque Natural do Gericinó Farid Abrão



Sobre o Parque Natural do Gericinó Farid Abrão

Até 2007, o Gericinó era uma área dedicada ao treinamento militar do Exército Brasileiro, com acesso estritamente proibido à população civil. Desde então, o Parque Municipal do Gericinó Farid Abrão, tem desempenhado um papel fundamental na vida de Nilópolis. Atualmente, o parque é frequentado diariamente por centenas de pessoas de todas as idades, tornando-se um espaço de convívio, lazer e contato com a natureza. Além disso, o parque serve como local para projetos de reflorestamento, eventos culturais e esportivos, e pesquisas acadêmicas sobre a fauna e a flora locais.

Gericine - Programação Divulgação