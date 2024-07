O ladrao detido no chão (camisa verde) pelos guardas civis de Nilópolis na residência invadida no bairro Nossa Senhora de Fátima - Divulgação / GCM / PMN

Publicado 16/07/2024 23:29

Nilópolis – Um ladrão foi detido por guardas civis municipais de Nilópolis, na tarde desta terça-feira (16), após invadir uma residência e ameaçar um homem com uma faca, na Rua Cicarciana de Carvalho, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O criminoso identificado como, Lucas Matheus da Luz dos Santos, invadiu a casa para tentar furtar materiais e fios.



Na ação, o proprietário ao ser ameaçado, gritou por socorro, atraindo a atenção dos vizinhos, fazendo com o que o ladrão fugisse. Na sequência, o suspeito se escondeu em outra residência, na Rua Rondon Gonçalves, no mesmo bairro. Cerca de 50 moradores cercaram a casa, na tentativa de linchar Lucas Matheus.



Os guardas civis municipais, comandada pelo superintendente Theodoro, e os agentes Macedo e Queiroz, conseguiram deter o ladrão, que já estava de posse de alguns populares, que chegaram a agredi-lo, evitando assim, um mal maior.

Lucas Matheus da Luz dos Santos já possuía duas anotações criminais uma por tráfico de drogas e outra por lesão corporal Divulgação / GCM / PMN



Com apoio de policiais militares do 20º BPM (Belford Roxo), os guardas civis conseguiram conduzir o preso para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuís, onde foi medicado, e depois conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência para 54ª DP (Belford Roxo).

Lucas Matheus da Luz dos Santos sendo conduzido pelo guarda civil municipal para o registro da ocorrência na 57ª DP Divulgação / GCM / PMN



Lucas Matheus da Luz dos Santos já possuía duas anotações criminais, uma por tráfico de drogas, e outra por lesão corporal.