Unidade deve contar com 102 leitos, maternidade, emergência e urgência, pediatria, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, entre outras especialidades - Divulgação / PMN

Publicado 18/07/2024 18:14

Nilópolis - Prestes a completar seus 77 anos de emancipação, Nilópolis inaugurará, no dia 21 de agosto, o tão esperado Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitschek, no Centro. Na última terça-feira (16), o prefeito Abraãozinho (PL) e os deputados Rafael Nobre (União Brasil) e Ricardo Abrão (União-RJ), participaram de uma reunião com o governador Cláudio Castro (PL) para tratar de temas sobre a unidade de saúde.



A reunião ocorreu no Palácio Guanabara. A notícia sobre a data de inauguração pegou todos de surpresa. O anúncio foi feito através das redes sociais dos políticos. Cláudio Castro garantiu que o hospital será entregue no próximo mês.



"Dia 21 de agosto estaremos juntos inaugurando o hospital. Me disseram que tinha muita coisa para fazer no município, mas que tem uma do coração, que é hospital. Vamos garantir o custeio dele e a finalização de todo o hospital para podermos dar para essa cidade tão especial e importante o que ela merece", afirmou o governador do estado.



"Foi um dia muito importante para nós e para o governador. Estamos empenhados em devolver o hospital para a população nilopolitana. O Cláudio abraçou a gente e ajudou nesse caminho. Estamos ansiosos para entregar o hospital que será referência na Baixada Fluminense", salientou Abraãozinho.

Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitschek



A previsão é que o hospital disponha de 102 leitos, incluindo a maternidade, e ofereça atendimento de emergência e urgência, inclusive para pediatria, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, berçário, Clínica Cirúrgica, Clínica Geral, Quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.



A unidade conta com cinco andares e vai dispor de setor de Raio-X, Farmácia, Laboratório, Unidade Transfusional, Central de Material de Esterilização e vestiários, além das salas de descanso para médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, setor de administração, cozinha, refeitório e morgue.



Também funcionarão o centro de material esterilizado, rouparia e laboratório, a enfermaria da cirurgia geral, com 27 leitos, com salas para preparo de medicamentos e prescrição médica e a enfermagem.