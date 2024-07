A equipe do Colégio Zenóbio da Costa contará ainda com a presença da diretora da unidade nilopolitana, Elaine Dantas - Bruno da Matta / Seeduc-RJ

Publicado 23/07/2024 21:56 | Atualizado 23/07/2024 21:59

Nilópolis - Sete alunos, dois professores e o sonho de trazer mais uma medalha na Olimpíada Internacional de Matemática. É assim que o time do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, embarcaram nesta terça-feira (23), no Aeroporto do Galeão, para representar o estado do Rio de Janeiro na competição, que será realizada na Coreia do Sul, de 27 a 31 de julho. A disputa reunirá 13 países ou regiões do mundo.



A viagem para a Coreia do Sul é financiada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ). A equipe do Zenóbio da Costa conta ainda com a diretora da unidade, Elaine Dantas.



Fernando Rocha, professor e coordenador do projeto Sala de Aula Invertida, com metodologia de aprendizagem de Matemática baseada em desafios, destaca que a chance de conquistar medalhas no país asiático é grande. "Este ano, conseguimos classificar uma equipe de alto rendimento, formada por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Nossa expectativa é boa, já que estamos com representantes experientes e com passagem por outra olimpíada internacional", explica o professor.



Yasmim Caldas, de 16 anos, medalhista de bronze na Olimpíada Internacional em Nova York, no ano passado, revela que está ansiosa e confiante em representar o estado pela segunda vez. "Estamos com um time muito forte e nos preparamos bastante durante todo o ano letivo, inclusive resolvemos estudar também no recesso escolar. Não paramos! Queremos muito trazer a medalha de ouro", afirma a veterana em competições internacionais.

Outro integrante da equipe, Kauan Leandro,15 anos, acredita em um bom resultado na competição. "Sou um dos novatos deste grupo. Estou muito feliz e animado por viver esta experiência única. Nossos professores nos dão todo suporte, para que a gente possa se sair bem em qualquer disputa", conta o aluno, que terá a oportunidade de sair do país pela primeira vez.

SAIBA MAIS SOBRE A COMPETIÇÃO



A Asia International Mathematical Olympiad Open Contest é uma iniciativa conjunta de três das melhores instituições internacionais dedicadas a estimular o ensino da Matemática: Asian Mathematical Olympiad Union, The China Education Research Association e The Hong Kong Mathematical Olympiad Association. A competição tem o objetivo de estimular o interesse pela Matemática e promover a melhoria do seu aprendizado.



Aline Cottis, também professora de Matemática do projeto Sala de Aula Invertida, explica que, como as provas serão em inglês, os alunos estudaram com todo o material no idioma. "Foi um desafio preparar esta equipe para viver esta experiência que será única", diz Aline.



A secretária de Educação, Roberta Barreto, destaca que o governo do estado não mediu esforços para financiar os nossos atletas do saber. "Este time já é vitorioso, pois disputou com estudantes de escolas públicas e privadas. Que essa competição seja o início de um futuro brilhante e inspirador na vida de cada um. Aqui no Brasil, ficaremos na torcida pelo ouro e torcendo muito por nossos alunos", afirma a secretária.