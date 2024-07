As aulas estão sendo ministradas semanalmente, todas as terças-feiras, e já estão previstos mais quatro cursos a serem implementados a partir da parceria com o SENAC - Divulgação / Degase

Publicado 22/07/2024 22:20

Nilópolis - No último mês de junho, o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) de Nilópolis, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), realizou a aula inaugural do curso profissionalizante de Barbeiro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). O objetivo do curso é preparar os socioeducandos para se tornarem empreendedores, abrindo o seu próprio negócio e construindo um novo projeto de vida.

As aulas estão sendo ministradas semanalmente, todas as terças-feiras, e já estão previstos mais quatro cursos a serem implementados a partir desta parceria com o SENAC: Recepção e atendimento em serviços médicos veterinários; Aprendendo a Criar Games; Inclusão Digital Windows e Internet; e Fundamentos de Word. Essas iniciativas visam oferecer novas oportunidades de capacitação e desenvolvimento para os jovens atendidos pelo Criaad Nilópolis.