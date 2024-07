Participaram da atividade alunos do curso Técnico em gastronomia e dos cursos de Qualificação Profissional em Organização de Festas Temáticas, Maitre, Garçom e Barista - Divulgação / Faetec-RJ

Nilópolis - Alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) Nilópolis, no bairro Paiol de Pólvora, foram convidados no mês de junho, a produzir um evento sobre o tema “Racismo e suas Estruturas”. Os alunos ficaram responsáveis por toda a organização do evento, desde o credenciamento até o bufê.



Participaram da atividade alunos do curso Técnico em gastronomia e dos cursos de Qualificação Profissional em Organização de Festas Temáticas, Maitre, Garçom e Barista. A gestora do polo, Patrícia Monteiro, afirma que esses convites mostram que o setor de eventos cresce em todas as regiões do país.



“Levar os alunos dos cursos Técnicos de Gastronomia, Organização de Festas Temáticas, Maitre, Garçom e Barista para praticarem o aprendizado construído em sala de aula foi uma experiência muito enriquecedora para eles e para os seus currículos. Eles tiveram a oportunidade de dar suporte a um seminário com um tema super relevante”, conclui a gestora.

Com o objetivo de abordar a temática "Racismo e suas Estruturas" de maneira relevante, mobilizando a sociedade, os jovens e os educadores a discutirem mais sobre o assunto dentro das escolas, o evento contou com palestras de diversas abordagens, incluindo religião, comunidade, educação, esporte e saúde.

O aluno Marcos Vinicius, do curso Técnico de Gastronomia, participou do evento e compartilhou sua experiência prática: “O evento foi maravilhoso, a equipe estava muito bem coordenada e entrosada, tudo saiu perfeito e acredito que até melhor do que deveria ser. É sempre uma experiência única fazer parte da equipe de eventos, pois nos ajuda a abrir a mente sobre o que realmente é a gastronomia. Não é só chegar e fazer um molho ou uma comida boa; é saber coordenar, empreender, divulgar, entre outras coisas que não se aprende só na cozinha. Por isso é importante que os alunos pratiquem nesses eventos o que aprendem em sala de aula”, ressaltou o aluno.