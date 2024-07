De acordo com o escritor Ricardo Machado, o ditado popular da vovó é uma fonte de conhecimento e inspiração que não deve ser desperdiçada - Divulgação

Publicado 25/07/2024 20:47

Baixada - Nesta sexta-feira (26), comemora-se o Dia da Vovó. Como uma forma de homenagear a figura mais querida da família, o escritor, gestor de carreiras e professor universitário, Ricardo Machado, atua há duas décadas em Nilópolis - com passagem pela Faete Paiol - lançou o livro "Dicas da vovó para a sua carreira". Com prefácio escrito pelo jornalista, âncora do Jornal da CBN, palestrante e escritor, Milton Jung, a obra reúne 50 artigos que associam ditados populares com possíveis questões da carreira profissional como, por exemplo, o primeiro que apresenta o título "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura".

Nesse caso, segundo o autor, quando se busca objetivo corporativo com perseverança e dedicação, com usos das técnicas adequadas, é possível alcançar o sucesso. Em cada um dos 50 temas, há uma fotografia de vovó que reside na Baixada, no Rio de Janeiro e também de outras capitais do Brasil.



De acordo com o escritor Ricardo Machado, o ditado popular da vovó é uma fonte de conhecimento e inspiração que não deve ser desperdiçada. Ele destaca que formado por frases que expressam o conhecimento comum adquirido ao longo de gerações, os chamados ditados populares e ditos populares, são uma fonte inesgotável de sabedoria que podem colaborar com a construção de uma reflexão para uma melhor convivência social e profissional. "O objetivo deste livro é provocar o uso de reflexões para uma melhor tomada de decisão e posicionamento em nossas carreiras, tendo como base ensinamentos centenários que ainda permeiam a nossa sociedade e que podem ser grandes norteadores para construção de uma carreira de sucesso", explica.

Em cada um dos 50 temas do livro do escritor Ricardo Machado, há uma fotografia de vovó que reside na Baixada, no Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil Divulgação



"Para cada ditado, vamos associar a uma possível questão de carreira. O leitor deve usar o poder de reflexão para identificar, com a ajuda a ajuda do ditado popular dita pela querida vovó, outras questões que já tenha vivido ou venha a vivenciar ao longo na carreira ou que ainda possa ser realidade de alguém a quem você possa dar uma dica e assim, colaborar com a carreira de uma outra pessoa", destaca Machado. O apresentador do programa Mundo Corporativo, na CBN, comenta que ao longo de duas décadas à frente do Mundo Corporativo, testemunhou a força das frases de efeitos, das metáforas e dos provérbios em sintetizar conhecimentos complexos.



"Ricardo Machado, em sua obra, dá vida nova a esta sabedoria, aplicando-a ao contexto corporativo. Cada ditado popular transforma-se em uma bússola para navegar os desafios profissionais, provando que, de fato, o velho adágio que tanto ouvi de meu pai, sobre o valor da experiência, é uma pedra fundamental para o desenvolvimento de uma carreira sólida e próspera", analisa Milton Jung. Em seguida, ele faz um convite.

"Convido você para mergulhar nas páginas do livro com os ensinamentos de nossas avós. Ai que saudade daquelas nossas conversas, vó Iva. O meu desejo é que as lições compartilhadas por Ricardo Machado inspirem o leitor a olhar para os ditados populares não como meras frases feitas, mas como fontes ricas de orientação e sabedoria prática", conclui Jung.